Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:46 Uhr Bundeskanzler gibt Regierungserklärung zu Haushaltskrise ab Zum Abschluss schauen wir in den Bundestag nach Berlin: Dort wird um 10 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserkärung zur aktuellen Haushaltskrise abgeben. Im Anschluss ist eine zweistündige Debatte angesetzt. Hintergrund der Krise ist das Urteil zur Schuldenbremse. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von Corona-Schulden in einen Klimafonds als einen Verstoß gegen die Schuldenregeln des Grundgesetzes gewertet. Damit fehlen dem Bund mindestens 60 Milliarden Euro. Nach dem folgenreichen Urteil wurden die Schlussberatungen im Haushaltsausschuss auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Stadt Ulm startet einen Versuch, bei dem künstliche Intelligenz für mehr Sicherheit sorgen soll. Wer sich beim Betreten von Plätzen in der Innenstadt unsicher fühlt, kann mit seinem Smartphone einen Barcode am Eingang des Platzes scannen. Dadurch werden Videokameras aktiviert, die die Person beim Überqueren des Platzes beobachten. Die Video-Bilder werden in Echtzeit von einer Künstlichen Intelligenz (KI) ausgewertet. Die KI kann gegebenenfalls einen Angriff auf die Person oder auch einen Ohnmachtsanfall erkennen und dann Alarm auslösen. Getestet wird das System ab Dezember in der Ulmer Innenstadt. Die Stadt-Verwaltung unterstützt das Projekt mit 20.000 Euro.





9:08 Uhr Verkehrsübersicht Baden-Württemberg Auf den Straßen im Land ist einiges los - hier nur einige der Staus und Behinderungen: Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost stockt der Verkehr auf 6 Kilometern. Auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Weinheim und Ladenburg ist ein Unfall auf der linken Spur passiert, der Stau ist ebenfalls 6 Kilometer lang, Verzögerung bis zu 20 Minuten. Vor allem auf den Bundesstraßen in und um Stuttgart gibt es Staus und stockenden Verkehr. So sind etwa auf der B10 zwischen Wangen und Poststraße 3 km Stau. Auf der B10 zwischen Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen und Zuffenhausen-Süd Friedrichswahl staut sich der Verkehr auf 2 km. Und auch auf der B27 Tübingen Richtung Stuttgart zwischen Aichtal und Filderstadt-West sind 5 km Stau. Alle Staus und Behinderungen in BW findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:51 Uhr Zukünftiger Stuttgart 21-Tiefbahnhof bekommt sein Dach Es wird noch mindestens zwei Jahre dauern, bis der neue Stuttgart 21-Tiefbahnhof in Betrieb geht und die ersten Züge durch die Tunnel rollen. Heute wird ein weiterer Bauabschnitt abgeschlossen: Das Dach des neuen Bahnhofs wird fertig betoniert. Dann ist der Rohbau für das 36.000 Quadratmeter große Dach mit den geplanten Glaskuppeln fertig. Die Überdachung wird von 28 sogenannten Kelchstützen getragen. Auch ein erster Treppenabgang zum Bahnsteig ist betoniert und erkennbar. Die Bahn will im Dezember 2025 die ersten Züge durch den Tiefbahnhof fahren lassen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Bahn auf rund 9,15 Milliarden Euro - dass es noch teurer wird, halten Kritiker für wahrscheinlich. Die Bahn wollte zuletzt die Kostenkalkulation noch einmal überprüfen lassen.

Weil es in der vergangenen Nacht im Rhein-Neckar-Kreis heftig geschneit hat, hat die Polizei wegen umgestürzter Bäume mehrere Straßen gesperrt. In Heiligkreuzsteinach fiel sogar der Strom aus. Etwa 1.500 Haushalte waren deshalb gestern Abend für etwa eine Stunde ohne Elektrizität. Wie die Polizei mitteilte, war ein Baum unter dem Gewicht des Schnees umgestürzt und auf eine Leitung gefallen. Schneebruch gab es auch auf einer Straße zwischen Heppenheim und Mörlenbach. Die Äste und Bäume können dort erst bei Tageslicht weggeräumt werden. So lange bleibe die Strecke gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Im Kreis Bergstraße und im Neckar-Odenwald-Kreis kam es auf schneeglatten Straßen zu kleineren Unfällen - unter anderem bei Obrigheim und bei Buchen. Es blieb aber bei Blechschäden. Odenwald Straßen mussten gesperrt werden Wintereinbruch im Odenwald Schneefall hat in der Nacht zum Dienstag in den höheren Lagen der Region Probleme verursacht. Wegen umgestürzter Bäume mussten Straßen gesperrt werden.

Für Studierende soll es ein günstigeres Deutschlandticket geben. Bund und Länder haben sich bei der Verkehrsministerkonferenz gestern Abend darauf geeinigt, hieß es vom Vorsitzenden der Konferenz, dem nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Er sprach von einem Durchbruch. Seit Monaten wird um die Preisgestaltung bei dem bundesweit gültigen Monatsticket gestritten. Studierende sollen es jetzt als Semesterticket für 29,40 Euro im Monat bekommen. Das bundesweit einheitliche Semesterticket könne zum Sommersemester 2024 starten, sofern die Allgemeinen Studierendenausschüsse mit den Verkehrsunternehmen jetzt zügig die notwendigen Verträge schlössen.

6:51 Uhr So wird das Wetter am Dienstag Es ist winterlich in Baden-Württemberg - und das bleibt auch erstmal so. Die Temperaturen erreichen nur 0 bis 6 Grad und sinken dann nachmittags wieder. Ab dem Vormittag sind auch erneute Niederschläge angekündigt. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 500 Metern Höhe. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in BW Schülerinnen und Schüler in BW müssen damit rechnen, dass ihr Unterricht ausfällt. Die Gewerkschaft GEW hat Lehrkräfte bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. In Baden-Württemberg sind rund 12.000 angestellte Lehrkräfte sowie Beschäftigte an Hochschulen dazu aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. In mehreren Großstädten, unter anderem auch in Karlsruhe, sollen laut GEW Kundgebungen und Demos stattfinden. Im Rechtsstreit zwischen dem früheren Tennisstar Boris Becker und dem TV-Entertainer Oliver Pocher will das Oberlandesgericht Karlsruhe in Freiburg seine Entscheidung verkünden. Strittig ist ein Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" aus dem Jahr 2020. Im Kern geht es darum, ob Persönlichkeitsrechte von Becker verletzt wurden. Der juristische Streit um die Betriebsratswahl beim Autobauer Porsche am Standort Zuffenhausen beschäftigt das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Sowohl Porsche als auch der Betriebsrat hatten Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Stuttgart eingelegt, das die Wahl im April für unwirksam erklärt hatte. Hintergrund der Gerichtsentscheidung in der ersten Instanz war, dass knapp 100 Mitarbeiter der Porsche Dienstleistungs GmbH in Leipzig, die unter anderem für die Kantinen zuständig ist, nicht mitwählen durften.