Michelin will die Lkw-Reifenproduktion in Deutschland beenden. Werke in Karlsruhe und Trier werden geschlossen. Die Gewerkschaft IGBCE kritisiert das Vorhaben scharf.

Der Reifenhersteller Michelin hat angekündigt, seine Werke zur Reifenproduktion in Deutschland zu schließen - darunter die Werke in Karlsruhe und Trier. Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) Mainz kritisiert die geplanten Werksschließungen und Stellenstreichungen bei Michelin. Durch die Schließung würden bundesweit rund 1.500 Menschen ihren Job verlieren, warnte die Gewerkschaft, 600 Stellen würden allein in Karlsruhe wegfallen. Matthias Hille von der IGBCE kündigte an:

Wir geben die Standorte nicht auf und werden weiter an Alternativkonzepten arbeiten.

Der geplante Kahlschlag sei falsch. Michelin wolle allein den Profit maximieren, so Matthias Hille von der IGBCE. Man erwarte aber, dass Michelin dialogbereit bleibe.

Michelin in Karlsruhe: Werk schließt 2025 komplett

Michelin hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die beiden Werke in Karlsruhe und Trier bis Ende 2025 komplett geschlossen würden, in Homburg werde die Produktion von Neureifen und Halbfertig-Produkten eingestellt.

Im Werk in Karlsruhe sind 600 Arbeitsplätze betroffen. Auch das Kundenkontaktzentrum mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solle von Karlsruhe nach Polen verlegt werden. Bereits im Oktober hatte der Reifenhändler diesen Schritt angekündigt. Die Gewerkschaft IGBCE erklärte um jeden Arbeitsplatz kämpfen zu wollen.

Auch Goodyear-Werke in Deutschland schließen

Michelin ist nicht der einzige Reifenhersteller, der zurzeit Werksschließungen plant. So will Goodyear die Werke in Fulda und Fürstenwalde abwickeln. Auch dort geht es um rund 1.000 Jobs. In Deutschland gibt es noch zwölf Reifenwerke. Durch die Schließungspläne der beiden Reifengiganten könnte ein Drittel davon wegfallen. Als Grund gaben die Unternehmen steigenden Wettbewerbsdruck und steigende Energiekosten an.