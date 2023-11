Der Großbrand eines Firmengebäudes in Meßkirch im Kreis Sigmaringen hat am Montag für einen großen Löscheinsatz gesorgt. Bis zu 300 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Im Industriepark Nördlicher Bodensee in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist am Montagnachmittag ein Firmengebäude in Brand geraten. Um das Feuer in Meßkirch zu löschen, waren Feuerwehren aus mehreren Landkreisen mit rund 300 Einsatzkräften und 100 Fahrzeugen ausgerückt. "Die Freiwillige Feuerwehr noch bis in die Nacht hinein an der Brandstelle eingesetzt", teilte die Polizei in Ravensburg am Montagabend mit.

Warnung an Bevölkerung: Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben

Das gegen 13:30 Uhr gemeldete Feuer habe ein Drittel des Firmengebäudes zerstört. Der Sachschaden kann den Angaben nach jedoch noch nicht beziffert werden. "Das Feuer war aus noch unklarer Ursache in einem Produktionsraum entstanden und griff rasch auf einen Teil des Gebäudes über", hieß es.

Eine Straße wurde wegen der Rauchentwicklung für zwei Stunden gesperrt. Zudem wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klima-Anlagen und Lüftungen auszuschalten. Laut Polizei musste ein Mensch kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens waren in einer benachbarten Firma untergekommen.