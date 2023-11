Feuer und Flammen in Wohnhaus in Albstadt-Ebingen

Ein Riesenschreck mitten in der Nacht auf Montag: Plötzlich hat das Haus eines 80-jährigen Mannes in Albstadt gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus einem Schuppen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) ein Wohnhaus gebrannt. Laut Polizei meldeten mehrere Anrufer gegen 2 Uhr das Feuer. Vermutlich brach das in einem an das Haus angrenzenden Schuppen aus. Der 80-jährige Bewohner konnte sich selbstständig ins Freie retten und blieb unverletzt.

Von der Scheune steht nur noch das Gerippe da. Frank Nagy

Über 30 Feuerwehrkräfte in Albstadt-Ebingen

Laut Polizei rückte die Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort an. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergriffen. Die Lautlinger Straße wurde während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.