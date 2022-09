per Mail teilen

Die Queen ist tot. Elizabeth II. war die am längsten amtierende Monarchin der Welt und eine Ikone. London-Korrespondentin Gabi Biesinger über die Lebens-Stationen der Queen, 70 Jahre auf dem Thron und wie es nun mit King Charles im englischen Königshaus.

Wo ist Queen Elizabeth II. gestorben?

»Alle Menschen, die jünger sind als 70, kennen gar keine Welt ohne die Queen, als die Queen in ihrem Amt.«

Im Alter von 96 Jahren starb Queen Elizabeth II. am 8. September auf Schloss Balmoral in Schottland. In der britischen Geschichte hatte keine Monarchin länger regiert als sie.

Am 24. Mai 1965 hat Queen Elizabeth II. mit ihrem Ehemann Prinz Philip Baden-Württemberg besucht.

Abschied von der Queen aus aller Welt

Von Jamaika über Brasilien bis Neuseeland verneigten sich Staats- und Regierungschefs vor dem Vermächtnis der Queen, Musiker aus aller Welt die den Thron vor 70 Jahren bestiegen hatte. Neuer König wird nun ihr ältester Sohn, der den Namen Charles III. tragen wird.

»Queen Elizabeth war ein großer Teil meines Lebens von der Kindheit bis heute und ich werde sie sehr vermissen.«

»Mein ganzes Leben lang war ihre Hoheit, Königin Elizabeth II., immer da.«

Wie geht es nach dem Tod der Queen weiter?

"London bridge is down": So geht es nach dem Tod der Queen weiter Freitag, 9.9.22: Charles kommt nach London Am Nachmittag trifft König Charles sich erstmals mit der neuen Premierministerin Liz Truss.

Am frühen Abend wird es voraussichtlich eine Fernsehansprache von König Charles geben.

In der Londoner St. Paul's Cathedral wird es einen Gedenkgottesdienst geben, an dem neben dem neuen König auch die Premierministerin teilnehmen soll. Samstag, 10.9.22: Der neue König wird ausgerufen Charles wird im St. James Palast offiziell zum neuen König Charles dem III. ausgerufen.

Die Premierministerin und das Kabinett treffen mit dem neuen König zusammen. Sonntag, 11.9.22: Der Sarg wird nach Edinburgh transportiert Der Leichnam der Königin wird von Schloss Balmoral zuerst in den Holyrood Palace in Edinburgh überführt, die Residenz der Queen in Schottland. In Edinburgh soll er auch aufgebahrt werden. Montag, 12.9.22: Der neue König reist durch das Land Charles startet seine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich. Erst nach Schottland, in den Tagen danach nach Nordirland und dann Wales. Dienstag, 13.9. und Mittwoch, 14.9.22: Prozession durch London Der Sarg der verstorbenen Königin wird per Zug oder Flugzeug von Schottland in den Buckingham Palast nach London gebracht.

Am Mittwoch wird er in einer Prozession durch London zum Westminster Palast, dem Parlament, überführt. Donnerstag, 15.9. bis Sonntag, 18.9.22: Queen Elizabeth wird aufgebahrt Drei Tage lang wird der Leichnam der Queen im Westminster Palast aufgebahrt. Trauernde können sich 23 Stunden am Tag von ihr verabschieden. Für VIPs gibt es Zeittickets, um nicht warten zu müssen.

Der Ablauf des Staatsbegräbnisses wird geprobt. Montag, 19.9.22: Das voraussichtliche Datum des Staatsbegräbnisses Staatstrauertag

Die Trauerfeier findet in der Westminster Abbey statt und die Beisetzung auf Schloss Windsor.

Um die Mittagszeit werden landesweit zwei Schweigeminuten eingelegt.

Queen Elizabeth II. überstand ein halbes Dutzend Päpste und sah 15 britische Premierminister kommen und die meisten wieder gehen. Erst am Dienstag bei ihrem letzten offiziellen Auftritt empfing sie die neue Regierungschefin Liz Truss.

ARD-London-Korrespondentin Gabi Biesinger erreichte die Nachricht des Todes der Queen im Urlaub. In SWR 1 Leute berichtet sie über die wichtigsten Stationen im Leben der Queen, über 70 Jahre auf dem Thron, wie es mit der britischen Monarchie weitergeht und was nun ganz konkret in den nächsten Tagen nach dem sogenannten D-Day passiert.