Gabi Biesinger | London-Korrespondentin

per Mail teilen

Queen Elizabeth II. ist tot. Sie war die am längsten amtierende Monarchin der Welt. Sie überstand ein halbes Dutzend Päpste und sah 15 Premierminister kommen und die meisten wieder gehen. Erst am Dienstag, bei ihrem letzten offiziellen Auftritt, empfing sie die neue Regierungschefin Liz Truss. Diese würdigte die Queen als "Fels, auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde. Der Tod der Queen sei ein riesiger Schock für die Nation und die Welt." ARD-London-Korrespondentin Gabi Biesinger erreichte die Nachricht des Todes der Queen im Urlaub. In SWR1 Leute berichtet sie über die wichtigsten Stationen im Leben der Queen, über 70 Jahre auf dem Thron und wie es mit der britischen Monarchie weitergeht.

Moderation: Nicole Köster