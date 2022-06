Prof. Christina Dornack ist eine der wichtigsten Recycling Expertinnen in Deutschland. Sie sagt wir tun immer noch zu wenig und ordnet ein wo wir stehen in Sachen Recycling.

Peter Himsel

Plastikmüll ist ein weltweites und immer größeres Problem. Dabei gibt es doch Recycling und wir trennen mit viel Engagement unseren Müll. Aber: Längst nicht alles, was wir recyceln könnten, wird bei uns in Deutschland tatsächlich auch wiederverwendet. Mit diesem Problem beschäftigt sich die ARD Dokumentation "Die Recyclinglüge", die Ende Juni im Ersten ausgestrahlt wurde und zurzeit in der ARD Mediathek zu sehen ist.

Recyclingwirtschaft fühlt sich zu Unrecht kritisiert

Während der Film mit dem Recycling-Mythos in Deutschland aufräumt, reagieren Fachverbände der Recyclingwirtschaft scharf: Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) nannte den Film "Eine verfälschende Darstellung der Kreislaufwirtschaft".

Prof. Christina Dornack ist Expertin für Recycling

Sie leitet die Fakultät für Umweltwissenschaften an der TU Dresden und berät als Mitglied im Sachverständigenrat die deutsche Bundesregierung in Umweltfragen. Studiert hat die gebürtige Dresdnerin während der Wendezeit und ist während ihrer wissenschaftlichen Karriere ihrer Heimat Sachsen immer treu geblieben.

"Deutschland verbraucht nach wie vor zu viele Rohstoffe und hält diese zu wenig im Kreislauf."

Prof. Christina Dornack sieht einige Aussagen in der ARD Doku ebenfalls kritisch. Wir ordnen also ein und fragen: Wo stehen wir wirklich in Sachen Recycling? Wwas müssten wir als Bürgerinnen und Bürger und was müsste die Politik tun, um das Plastikmüll-Problem in den Griff zu bekommen? Darüber sprechen wir mit Christina Dornack in SWR1 Leute.