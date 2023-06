per Mail teilen

Aufsatz selbst verfasst oder mit KI-Programmen wie ChatGPT? Die Psychologin Prof. Ulrike Cress verrät, wie sich Künstliche Intelligenz auf unsere (digitale) Bildung auswirken wird.

Hat die Hausaufgaben ein Schüler gemacht oder wurden sie durch KI erzeugt? Diesen Unterschied zu erkennen wird wohl in Zukunft auch zu den Kompetenzen der Lehrer:innen an den Schulen in Baden-Württemberg gehören.

Künstliche Intelligenz: Chancen der KI für die Schule

Künstliche Intelligenz birgt aber auch Chancen im Unterricht, meint die Psychologin Ulrike Cress. Dazu muss KI aber erst einmal an den Schulen integriert werden. Ulrike Cress ist Professorin an der Universität Tübingen und leitet am Leibnitz Instutut für Wissensmedien die Arbeitsgruppe "Wissenskonstruktion". Das Thema Digitale Bildung gehört zu ihren Forschungsbereichen.

Digitale Bildung: Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen

2021 wurde Ulrike Cress in die neu gegründete Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz berufen. Diese spricht Handlungsempfehlungen zur Bildung an die Länder aus.

»Kinder brauchen eine frühe Berührung mit Medien. Digitale Medien sind Teil ihrer Umwelt und die frühe Bildung muss Kinder auf das Vorhandensein dieser Medien vorbereiten und ihre Fragen beantworten.«

Künstliche Intelligenz und digitale Bildung im Unterricht: Viele Fragen

Wie kann die Digitalisierung Einzug in die Bildung finden? Wie digital sind die Schulen in Baden-Württemberg? Und wie wichtig ist digitale Kompetenz für Schüler:innen? Diese Fragen beantwortet Prof. Ulrike Cress in SWR1 Leute.