Christoph Keese hat die Welt von morgen im Blick. Seit langem beschäftigt sich der Publizist und Unternehmer mit Zukunftstechnologien und ist sich sicher: Wir können uns auf die Zukunft freuen!

Die Probleme von heute

...lassen sich mit Technologien von morgen lösen. Energie, die im Übermaß vorhanden ist, Autos, die nicht mehr die Luft verpesten und sich von allein über die Straßen steuern, Fleisch, für das kein Tier mehr leiden muss, Krankheiten, die sich selbst ausrotten. Klingt unglaublich?

Die Vision

Christoph Keese glaubt fest daran, dass das möglich ist und dass die Deutschen einen großen Beitrag dazu leisten können. Er taucht tief ab in das, was in Deutschland und Europa an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gewonnen und was in Start-ups gerade entwickelt wird – Erfindungen, die unser Leben von Grund auf verändern.

Penguin Verlag München Life Changer Zukunft made in Germany Verlag: Penguin Verlag München ISBN: 9783328602477

Vita

Seit ihn sein damaliger Arbeitgeber Axel Springer für mehrere Monate nach Silicon Valley geschickt hat, ist Christoph Keese fasziniert von Zukunftstechnologien. Einst gründete er die "Financial Times Deutschland" mit und war Chefredakteur der "Welt am Sonntag".

Heute begleitet er als geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberateratung "hy" Unternehmen und Regierungsorganisationen auf ihrem Weg der Digitalisierung. Er hat mehrere Bestseller geschrieben, unter anderem "Silicon Valley" und "Silicon Germany".