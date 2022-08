privat

Spülschwämme sind echte Keimschleudern

Spülschwämme in der Küche bieten ideale Brutplätze für Bakterien: In der Feuchtigkeit vermehren sich die verschiedensten Mikroben bestens. In einem Schaumstoffwürfel von 1 Zentimeter Größe sitzen bis zu 50 Milliarden Bakterien – über 360 verschiedene Bakterien-Arten kommen da zusammen! Aber auch mit einem ganz normalen Wischmopp verteilen wir milliardenfach Keime in der Wohnung.

Mit Hygiene und Desinfektion Keime bekämpfen

Prof. Benjamin Eilts ist Hygieneforscher und forscht an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in den Bereichen Reinigung, Lebensmittelhygiene, Textilhygiene und Desinfektion. In den Laboren der "Modellfabrik Sigmaringen" probieren Lehrende und Studierende neue Produkte aus. Die Idee dieser Modellfabrik: Zusammenarbeit mit der Industrie, um Innovationen voranzutreiben.

Ob dort schon Alternativen für die "Keimschleuder Spülschwamm" entwickelt werden und wie wir dafür sorgen, dass unser Essen in der Küche keimfrei bleibt, das verrät Prof. Benjamin Eilts.