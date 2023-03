Gerd Nefzer hat zwei Oscars für die visuellen Effekte in den Filmen Blade Runner 2049 und Dune gewonnen. Seiner Heimat Schwäbisch Hall ist er trotzdem treu geblieben.

Michael Ankenbrand

Von Schwäbisch Hall nach Hollywood

Gerd Nefzer ist Hohenloher von ganzem Herzen, geboren und aufgewachsen in Schwäbisch Hall, hier in Baden-Württemberg. Eigentlich ist er gelernter Agrartechniker, aber in den 1980er Jahren stieg er in die Firma des Schwiegervaters ein und machte sie groß, sodass sie mittlerweile zu den Topadressen der Branche gehört. Heute gibt es die Nefzer Special Effects GmbH in Schwäbisch Hall und die Nefzer Babelsberg GmbH in den Filmstudios Babelsberg. Obwohl Nefzer für die Special Effects bei den ganz großen Filmen verantwortlich ist, fühlt er sich nach wie vor in der eher ländlichen Heimat wohl.

»Diese Glitzer- und Scheinwelt ist nichts, was ich jeden Tag haben müsste.«

Special Effects: Oscar für Dune und Blade Runner 2049

Für die Filme Blade Runner 2049 und Dune erhielt er 2018 und 2022 jeweils einen Oscar für die besten visuellen Effekte.

Nefzer ist sich sicher, dass sein Erfolg auch mit seiner schwäbische Mentalität zu tun hat. Von seiner Oma hat Nefzer "sparen, sparen, sparen" mit an die Hand bekommen. Dinge anders zu machen und aufs Geld zu schauen kommt auch in Hollywood gut an.