Digitalisierungs-Dschungel im Alltag: Es geht um Privatsphäre, Datenschutz, die digitale Lebenswelt. Philosoph Fabian Geier verrät in SWR1 Leute, wie wir damit umgehen können.

Digitalisierung: Unser Alltag ist digital

Überall arbeiten wir mit Computern, Handys, sind im Internet und in den sozialen Medien unterwegs. Der Philosoph Fabian Geier hat das zum Anlass genommen, sich den wichtigsten Fragen der Digitalisierung zuzuwenden.

Er ist zwar Philosoph, aber nicht unbedingt im klassischen Sinne, denn er kümmert sich an der CODE University of Applied Sciences in Berlin vor allem um Studierende in digitalen Berufen und bietet ihnen ein philosophisches und sozialwissenschaftliches Grundstudium.

Fabian Geier mit Forschungsschwerpunkten zur Digitalisierung

Fabian Geier arbeitete u.a. auch an der Universität in Heidelberg: Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Informationsethik, Technikphilosophie und Kulturphilosophie in der digitalen Welt.

ChatGPT & Co: So wirkt sich Künstliche Intelligenz auf die Bildung aus

Die wichtigsten Fragen zur Digitalisierung

In SWR1 Leute gibt Fabian Geier Tipps für den Umgang mit digitalen Medien und erklärt, welche ethischen Fragen sich dabei auch stellen können und wie man im Dschungel der digitalen Angebote die Kontrolle behält.