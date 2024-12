Lösungsortientierte Diskussion contra Social Media Streit

Wollen wir uns bestätigt sehen oder sind wir bereit, uns in Frage zu stellen? Jagoda Marinić regt zu beidem an. Denn am Ende ihres Buchs "Sanfte Radikalität" gibt sie eine Leseliste weiter, mit den Büchern, die sie für dieses Projekt beim Schreiben angeregt, irritiert oder inspiriert haben. Und diesen Dialog will sie weitergeben.

Sie beschreibt in ihrem Buch, wie wir aufgrund der globalen Krisen weniger auf Streit im digitalen Raum setzen sollten, sondern mehr auf reale Umsetzung von Ideen. "Brücken bauen" zeichnet Jagoda Marinić aus.

Zehn Jahre lang baute Jagoda Marinić als Kulturmanagerin das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg auf, wo sie heute das Internationale Literaturfestival "feeLit" kuratiert. Sie ist Host des erfolgreichen ARD-Podcast "Freiheit Deluxe" und wurde 2022 als Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet.