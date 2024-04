Fotojournalist Daniel Etter erlebte auf dem eigenen Bauernhof in Spanien, was Dürre heißt. Jahrelang kaum Regen und dramatische Veränderungen in der Natur. Dann bereiste er europäische Pioniere im Gartenbau und in der Landwirtschaft und brachte eine Menge Nachdenkenswertes mit, wie uns die nachhaltige Ernährung der Bevölkerung auch in Zukunft gelingen kann.

Daniel Etter ist als Fotojournalist fast ständig unterwegs, vor allem in Kriegs- und Krisengebieten. Sein Foto von 2015 von einer Flüchtlingsfamilie auf der griechischen Insel Kos brachte ihm den Pulitzer-Preis. Er war in letzter Zeit auch mehrfach in der Ukraine und beobachtet dort die Sehnsucht der Menschen, auch in ständiger Gefahr ein Leben zu führen, das so normal wie möglich ist.