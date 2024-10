Wander-Influencer "hegefire" verrät seine liebsten Ausflugstipps

Simon Hegewald zeigt als "hegefire" viele Ausflugstipps in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Co. Und er verrät Tipps, was Wandern heute attraktiv macht.

Eric Franke Im "normalen Leben" ist Simon Hegewald Beamter, nach Feierabend ist er Wander-Influencer. Als "Hege" bringt er den Deutschen die Wunder vor der eigenen Haustür wieder nahe. In "Entdecke wo du lebst!" zeigt er seine schönsten Ausflugsziele und seine Geheimtipps, die er in den vergangenen Jahren entdeckt hat. Tipps des Wander-Influencers Simon Hegewald lebt bei Karlsruhe, aufgewachsen ist er im Elbsandsteingebirge. Ganz egal ob Höhlenwohnungen im Harz, Burgen-"Hopping" im Pfälzerwald oder eine Paddeltour mit Spreewaldgurken-Drive-in, Simon Hegewald beschreibt in SWR1 Leute seine unvergesslichen Reiseziele und verrät Tipps, was Wandern heute attraktiv macht. Kosmos Verlag Entdecke wo du lebst Autor: Simon Hegewald Verlag: Belser Reise ISBN: 978-3989050433