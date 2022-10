Unfassbar wandlungsfähig: Schauspielerin Caroline Peters

"Mord mit Aussicht" machte sie bundesweit bekannt, sie spielte die legendäre Dorfpolizistin Sophie Haas. Inzwischen sieht man sie in allen möglichen Rollen, auf der Bühne, im Fernsehen und im Kino. Aktuell im neuen Kinofilm "Der Nachname".

Nach dem "Vornamen" jetzt der "Nachname"

Der zweite Kinofilm mit dem Namensthema kommt in die Kinos (Start: 20.10.2022) – und wieder höchst prominent besetzt. Neben Caroline Peters spielen Christoph Maria Herbst, Justus von Dohnányi, Iris Berben und einige andere mit. Nach der Vornamensdiskussion über die moralische Rechtmäßigkeit von "Adolf" als Vornamen für einen Neugeborenen, verlagert sich das Thema in "Der Nachname" auf die Frage, ob die verwitwete Mutter eine Paar-Beziehung mit ihrem Adoptivsohn haben kann, einschließlich Kinderwunsch. Caroline Peters spielt an der Seite ihres Film-Gatten Christoph Maria Herbst den ziemlich entsetzten Familienteil wegen dieser Pläne, natürlich einschließlich eigener Probleme und Eigenarten in der Beziehung.

"Hengasch" und Kommissarin Sophie Haas

Das erfundene Eifeldorf Hengasch und deren Polizeichefin Sophie Haas machte Caroline Peters deutschlandweit bekannt. Noch heute laufen die drei Staffeln "Mord mit Aussicht" mit Peters als beliebte Wiederholungen in den Dritten Fernsehprogrammen. Eine einzigartige Konstellation aus Stab und Drehbuch, deren Erfolg kaum reproduzierbar ist. Caroline Peters sagt selbst, dass sie gern ein bisschen so wäre wie Sophie Haas.

Burgtheater

Caroline Peters ist langjährige Schauspielerin an diversen renommierten Bühnen, allen voran am Burgtheater Wien. Eine Schauspielbegeisterung, die sie nicht ganz aber fast mit der Muttermilch aufsog. Als Jugendliche war sie bereits Theaterabonnentin und saß mit den immer gleichen Rentnern in allen möglichen Kölner Aufführungen. Dass der Vater Psychiater war und die Mutter Literaturwissenschaftlerin, erscheint da auch recht passend...