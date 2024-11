Sandra Navidi ist eine intime Kennerin der USA. In SWR1 Leute blickt die Juristin und Wirtschaftsexpertin hinter die Kulissen, auf die gesellschaftliche und politische Spaltung.

Sandra Navidi wanderte vor mehr als zwei Jahrzehnten in voller Begeisterung in die USA aus. Die Begeisterung hat sich mittlerweile relativiert. Denn das Gefühl der transatlantischen Entfremdung deckt sich mit ihrer eigenen Erfahrung.

Warum haben die Amerikaner Trump wiedergewählt?

Die in New York ansässige Juristin und Wirtschaftsexpertin analysiert, wie die USA ticken. Warum konnte der Republikaner Donald Trump zum zweiten Mal die amerikanischen Wähler:innen überzeugen? Wie konnte die Supermacht, die sich als außergewöhnlich und unverzichtbar erachtet, so nah an den gesellschaftlichen und politischen Abgrund geraten?

USA: Die Privatisierung der Macht und der öffentlichen Hand

Deutsche Autobauer und Wirtschaft blicken mit Sorge in die USA

Der US-Aktienmarkt reagierte euphorisch auf den Sieg von Donald Trump. Bei deutschen Autobauern dominieren die Sorgen um Strafzölle von zehn bis 20 Prozent auf europäische Autos in den USA. In SWR1 Leute ordnet Sandra Navidi die komplexe Nation aus ihrer Insider-Perspektive ein.