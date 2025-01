per Mail teilen

Die Lage der Wirtschaft: beherrschendes Thema im Wahlkampf vor der Bundestagswahl. Was Familienunternehmer im Land von der Politik erwarten, fragen wir Marie-Christine Ostermann.

Familienunternehmen sind wichtige wirtschaftliche Kraft im Mittelstand

Familienunternehmen in Deutschland beschäftigen rund acht Millionen Mitarbeiter:innen und erwirtschaften jährlich einen Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro. Damit sind sie eine wichtige Säule der deutschen Wirtschaft, vor allem im Mittelstand – und der ist in Baden-Württemberg besonders stark vertreten.

Gleichzeitig leiden Familienbetriebe besonders unter der derzeit stagnierenden Wirtschaft in Deutschland. 2024 haben so viele Firmen Insolvenz angemeldet wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der Insolvenzen 2024 um 16,8 Prozent. Allein im Dezember gab es 13,8 Prozent mehr angemeldete Insolvenzverfahren als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Kritik an zu viel Bürokratie im Land

Marie-Christine Ostermann ist Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer. Die 47-Jährige führt die Rullko Großeinkauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamm. Das Unternehmen liefert Lebensmittel an Großküchen und Gastronomie und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 91 Millionen Euro.

Ostermann äußerte sich in jüngster Vergangenheit immer wieder kritisch zu wirtschaftspolitischen Themen, prangerte unter anderem die überbordende Bürokratie im Land an.