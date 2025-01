2,3 Millionen junge Menschen können bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 zum ersten Mal wählen. Nina Poppel als "Polit-Influencerin" kennt die Wünsche der jungen Wählerschaft.

Welche Fragen sind für Jungwähler:innen wahlentscheidend? Welche Ängste, Sorgen und Wünsche bewegen ihre politische Einstellung? Und wo erreicht man Jugendliche und junge Erwachsene?

Social-Media-Beitrag auf TikTok von nini_erklaert_politik

Wie gut ist die Information über Politik auf sozialen Medien?

Zuletzt waren die sozialen Medien der effektivste Weg, Jugendliche mit politischen Inhalten zu erreichen. Das tut auch die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Nina Poppel aus Stuttgart. Als @nini_erklaert_politik erklärt sie einem vorwiegend jungen Publikum auf der Plattform "TikTok" das aktuelle politische Geschehen der Innen- und Außenpolitik mit einem besonderen Fokus auf feministische Aspekte und Themen.

Wo stehen Jungwähler:innen derzeit politisch?

Wo stehen Jugendliche und junge Erwachsene in Zeiten von multiplen Krisen, Kriegen und Kulturkampf beim Thema Politik? Warum haben so viele Junge bei den letzten Landtagswahlen, beispielsweise in Brandenburg, rechtsradikal gewählt? Und welche Themen sind für die anstehende Bundestagswahl jetzt entscheidend? Darüber sprechen wir mit Nina Poppel in SWR1 Leute.