Sönke Iwersen arbeitet als Investigativjournalist für das Handelsblatt. Er deckte unter anderem Cum-Ex und das Dieselgate auf. Jetzt blickt er auf Elon Musk und Tesla.

Er deckte Cum-Ex und Dieselgate auf

Es geht ihm darum, die richtigen Fragen zu stellen. Um dann mit den Antworten die richtigen Schlüsse zu ziehen und Skandale aufzudecken. Sönke Iwersen zählt zu den führenden Investigativjournalisten Deutschlands. Mit seiner Enthüllungsarbeit deckte er einige der größten Wirtschaftsskandale der letzten Jahrzehnte auf – darunter Cum-Ex und Dieselgate.

Das steckt hinter Elon Musk und Tesla

Aktuell hat der Ressortleiter beim Handelsblatt das Unternehmen Tesla und seinen extrovertierten Chef Elon Musk unter die Lupe genommen. Bei seinen Recherchen ist er an eine große Menge interner Tesla-Daten gekommen. Mit ihnen zeigt der Journalist, welche Sicherheitsrisiken der Konzern bei der Entwicklung seiner Luxus-E-Autos in Kauf nimmt. Und wie skrupellos Elon Musk als Chef agiert, der sich gleichzeitig als Retter der Zivilisation inszeniert.

Vom Sport zur Wirtschaft

Sönke Iwersen, der 1971 in Hamburg geboren wurde, begann seine Journalistenlaufbahn in Sportressorts, bevor er sich ganz den Wirtschaftsthemen widmete, unter anderem als Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Für seine zahlreichen Exklusivgeschichten und seine immer wieder überraschenden und aufklärenden Einblicke in die Welt der Wirtschaft und Unternehmen erhielt Iwersen diverse Preise wie den Deutschen Reporter:innenpreis.

In SWR1 Leute gibt der Journalist nun Einblicke in seine eigene Arbeit. Er erzählt, auf welchen Wegen er an manche Informationen kommt, wie gefährlich das werden kann und wie er dem Risiko von Fake-News begegnet.