Eine Moderatorin, deren Gesicht vermutlich jeder kennt. Petra Gerster hat jahrelang die "heute"-Nachrichten moderiert. Was bewegt sie heute? Das erzählt sie in SWR1 Leute.

Petra Gerster: Deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Mehr als 20 Jahre lang war sie das Gesicht und die Stimme der "heute"-Nachrichten im ZDF: Petra Gerster gehörte zu den bekanntesten Fernseh-Persönlichkeiten des Landes.

Vor ihrer Zeit bei "heute" hatte die 1955 in Worms geborene Journalistin 10 Jahre lang die Sendung "Mona Lisa" als Redakteurin und Moderatorin maßgeblich mitgeprägt.

Gendern: Ein Thema für Petra Gerster

2020 hat Petra Gerster angefangen in der Nachrichtensendung "heute" eine hörbare Sprechpause einzubauen. Sie gendert. Und hat dann ein Buch dazu geschrieben.

Petra Gerster: Moderatorin weltweit unterwegs - auch in Konstanz

Studiert hat Petra Gerster Literaturwissenschaft, Germanistik und Slawistik an der Universität in Konstanz. Danach ging es dann noch nach Paris, in die USA, nach Köln und München, bis sie 1989 dann nach Mainz zum ZDF kam.

Abschied vom Fernsehen: Was macht Petra Gerster jetzt?

Die Moderatorin ist jetzt, knapp zwei Jahre nach ihrem Abschied vom Fernsehen, weiterhin sehr präsent.

Petra Gerster: „Feministin bis zum Lebensende“

An welchen Projekten Petra Gerster im Moment arbeitet und was ihr wichtig ist, verrät sie in SWR1 Leute.