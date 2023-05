Hugo Egon Balder: Hella von Sinnen, Tutti Frutti und das Theater

per Mail teilen

Hugo Egon Balder hat eine lange Karriere: von der Musik zum Kabarett zum TV. "Samstag Nacht", "Alles Nichts Oder" mit Hella von Sinnen oder "Genial daneben" – und jetzt spielt er Theater in Stuttgart.

Vom Schlagzeug zum Kabarett

Hugo Egon Balder machte seine erste Karriere als Schlagzeuger bei Birth Control und war Gründungsmitglied bei der Berliner Krautrockband. Er besuchte die private Schauspielschule von Else Bongers in Berlin und am Düsseldorfer Kom(m)ödchen begeisterte Hugo Egon Balder als Kabarettist gemeinsam mit Lore Lorentz und Harald Schmidt. Als Schlagersänger hatte er Erfolg mit dem Hit "Erna kommt".

»Lach' über die Dinge, dann hältst du sie aus.«

"Tutti Frutti", Hella von Sinnen und "Genial daneben"

Als Fernsehproduzent und Moderator machte er Karriere u.a. mit der TV-Show "Tutti Frutti", "Genial Daneben" und der Chartshow "Die Hit-Giganten". Große Beliebtheit erlangte er auch durch die Sendungen "Alles NIchts Oder" mit Hella von Sinnen und "Genial Daneben". Als Produzent prägte er die Anfangszeit der Kult-Comedy Show "Samstag Nacht" auf RTL mit.

Vom Fernsehen auf die Theaterbühne

Jetzt ist Hugo Egon Balder auf den Schauspielbühnen Stuttgart zu sehen. In der Komödie "Komplexe Väter" spielt er gemeinsam mit Jochen Busse. Es geht um Eltern, die gerne über ihre erwachsenen Kinder sprechen und selten mit ihnen. Eine Konversationskomödie, die Erfolgsautor René Heinersdorff den beiden Hauptdarstellern auf den Leib geschrieben hat. Über seine Liebe zum Theater und seine Karriere als Entertainer berichtet Hugo Egon Balder in SWR1 Leute.