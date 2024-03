Nina Grimm ist Familienpsychologin und kognitive Verhaltenstherapeutin. Spezialisiert hat sie sich auf Familien und Eltern-Kind-Beziehungen.

Familienpsychologin Nina Grimm Dominik Pfau

Eltern-Kind-Beziehung hat jeder und jede von uns bereits aus mehreren Perspektiven erlebt. So auch Nina Grimm. Die Familienpsychologin und kognitive Verhaltenstherapeutin aus Freiburg wurde vor 8 Jahren "mit viel theoretischem Familien-Wissen" selbst Mutter, um dann festzustellen, dass die Theorie im Familienalltag meist "herzlich wenig" brachte. So begann sie, sich anders und interdisziplinär mit den Schwierigkeiten in Familien und im Speziellen in der Eltern-Kind-Beziehung zu beschäftigen und für sich "die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen."

Selbstverständlich gibt sie als Therapeutin ihr Wissen weiter, inzwischen auch in Form zweier Bestseller. Ganz aktuell beschreibt sie, welche Fehler sie und ihr Mann gemacht haben, um sich dann schließlich zu trennen, "doch noch die Kurve zu kriegen" und inzwischen wieder eine "glückliche Liebesbeziehung" zu führen.

Die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist komplex, nicht zuletzt deshalb weil es verschiedenste Ansätze für die Erziehung und den Umgang mit Konflikten gibt. Mit Familientherapeutin Nina Grimm ergründen wir in SWR1 Leute welche das sind, welche Erwartungen wir vielleicht lieber nicht an das Familienleben haben sollten und suchen nach Kompromissen und Konfliktlösungen.