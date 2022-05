per Mail teilen

2015 nehmen Sascha Straub und sein Mann Peter den damals 17-jährigen Karrar auf. Karrar flüchtet aus dem Irak und kommt bei Heilbronn unter. Bei den Straubs findet er ein neues Zuhause und eine Familie, die ihn unterstützt.

Es ist eine Geschichte mit Happy End. 2015 flüchtet Karrar Al Abooudi vor der Terrororganisation Islamischer Staat aus Bagdad. Der damals 17-jährige kommt in Baden-Württemberg unter, genauer gesagt in Heilbronn. Hier lernt Karrar beim Sporttraining Sascha Straub und seinen Ehemann Peter Schuster kennen. Die drei verstehen sich und freunden sich an.

"Alles halb so schlimm, dafür doppelt so gut!"

Das Paar entscheidet sich Karrar in ihr Haus aufzunehmen. Eine Entscheidung, welche Sascha und Peter nie bereut haben. Sie helfen Karrar bei der Arbeitssuche und bei Behördengängen. Karrar macht schließlich eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

»Es ist die beste Entscheidung unseres Lebens.«

Inspiriert durch seinen neuen Sohn und der Erkenntnis, dass das Leben nicht immer kompliziert sein muss, schreibt Sascha Straub ein Buch: „Alles halb so schlimm, dafür doppelt so gut!“

Integration und Vorurteile

Wie Karrar Al Abooudi seine Integration meistert, welche Vorurteile der Familie begegnen und wie sich ihr Leben in den letzten Jahren verändert hat, das berichten Karrar und Sascha Straub in SWR1 Leute.