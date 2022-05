per Mail teilen

Was macht einen guten Vater aus? Wie schafft man Familie, ohne sich beruflich zu zerreißen? Und warum fällt Gleichberechtigung im Alltag so schwer? Schuld dran sind überkommene Rollenbilder, findet der Journalist und Elternblogger - aber die lassen sich ändern!

Am Sonntag, den 26. Mai 2022 übertragen wir SWR1 Leute mit Fabian Soethof ab 10 Uhr live im SWR1 Studio-TV.

Väter können das auch!

Da ist sich Fabian Soethof sicher. Schließlich praktiziert er seit geraumer Zeit das, was nach wie vor meist an den Müttern hängen bleibt: vom Windelwechseln bis zum Geschenk für den Kindergeburtstag besorgen. Er teilt sich die Erziehungsarbeit mit seiner Frau und wundert sich, dass er da nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung ist.

Kinder statt Karriere?

Diese Frage muss sich seiner Meinung nach nicht nur Frauen, sondern auch Männern stellen. Doch die flüchten nach der Geburt des ersten Kindes oft ins Büro, um ihre Ruhe zu haben und machen Überstunden. Das Resultat: Frauen fühlen sich alleine gelassen, Männer klettern weiter auf der Karriereleiter hoch. Das ist nicht nur ungerecht. Soethof ist der Meinung: Auch Männer gewinnen, wenn sie die überkommenen Rollenklischees hinter sich lassen.

Vita

Der Kulturjournalist Fabian Soethof ist 1981 am Niederrhein geboren. Er arbeitete für Zeit online, Süddeutsche Zeitung und Tagesspiegel, aber auch für Eltern und Men’s Health. Seit 2016 leitet der musikbegeisterte Soethof die Online-Redaktion des Musikexpress, verarbeitet als Blogger in newkidandtheblog seine Erfahrung als Vater und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Berlin.