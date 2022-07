Kampfgeist ist die große Stärke von Alina Reh

Alina Reh ist die aktuelle Deutsche Meisterin im 10.000 m Lauf. Bei der Leichtathletik Weltmeisterschaft 2022 in Eugene in den USA lief sie immerhin bis ins Halbfinale. Und das, obwohl sie sich noch im Winter zuvor mit einer schweren Herzmuskelentzündung plagte und drei Monate nicht trainieren konnte. Zunächst sah es also überhaupt nicht so aus, als könne die Athletin vom SSC Berlin bei der WM überhaupt starten.

Aus dem Alb-Donau-Kreis an die Weltspitze der Leichtathletik

Geboren wurde die 25-Jährige in Laichingen, mit 7 Jahren entdeckte sie die Leichtathletik und begann mit dem Laufen. In SWR1 Leute berichtet sie von Ihren Eindrücken von der Leichtathletik-WM 2022 in Eugene (USA), erklärt, worauf es ankommt in Ihrem Sport - und wie man sich nach Rückschlägen zurück kämpft und wieder Spitzenleistungen bringen kann. Mit dem vollen Terminkalender der Leichtathleten hat sie jedenfalls keine Probleme, eher im Gegenteil: