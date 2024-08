Wie wichtig sind Hoffnung, Zuversicht und Trost für unser Leben?

Hoffnung und Zuversicht: Zwei Worte, die aktuell immer wieder in Diskussionen auftauchen. Warum sie so wichtig für uns scheinen, weiß der Heidelberger Altphilologe Jonas Grethlein.

"Vertrauen in die Zukunft oder den Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird" - diese Definition für das Wort "Hoffnung" ergibt eine Schnellsuche im Internet. Jonas Grethlein hat sich ausführlicher dem Thema gewidmet und Texte von der Antike bis zur Gegenwart untersucht. Er will herausfinden, wie der Begriff "Hoffnung" in den verschiedenen Epochen betrachtet und bewertet wurde.

Auch beim Thema Klimawandel ist Hoffnung ein wichtiger Faktor

So sei Hoffnung eine wichtige Ressource für den Menschen. Und sie tauche auch in der Gegenwart häufig auf, etwa bei der Diskussion um den Klimawandel. Da werde die Hoffnung als Quelle gesehen, die es brauche, um Herausforderungen angehen zu können.

Klimaaktivistin Greta Thunberg gebraucht den Begriff dagegen anders: Hoffnung als Trost. Und das belegt Grethlein ihrer Aussage aus Davos von 2019:

Ich will eure Hoffnung nicht, ich will, dass ihr meine Panik spürt. Ich will, dass ihr Angst habt und endlich handelt.

Hoffnung – allseits bekannt und vielschichtig. Jonas Grethlein geht die Geschichte des Begriffs an, von Homer bis heute, in SWR1 Leute.