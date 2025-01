Am 20. Januar 2025 wird Donald Trump zum zweiten Mal als US-Präsident ins Weiße Haus in Washington einziehen. Kurz vor der offiziellen Amtseinführung sprechen wir mit ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und US-Redakteurin Jiffer Bourguignon.

Was kommt nach der Amtseinführung am 20. Januar 2025? Mit Kritik und Widerstand kann Donald Trump schwer umgehen. Er sagt: "If you're coming for me, I'm coming for you." Und Jiffer Bourguignon ist sicher: "Wenn er das sagt, wird er das auch tun. Es ist ein klares Signal, dass Gegner:innen unter Druck gesetzt werden."