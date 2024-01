Wenn Billy Wagner ins Bett geht, ist es oft schon hell. 2015 eröffnete er gemeinsam mit Micha Schäfer das Restaurant Nobelhart & Schmutzig in Berlin-Kreuzberg. Bis zu 60 Stunden pro Woche arbeitet er in dem Restaurant, das seit 2016 einen Michelin-Stern trägt und seit 2018 zu "The World's 50 Best Restaurants" zählt.

Jeden Tag Gastgeber

Billy Wagner wurde mehrfach als Sommelier des Jahres ausgezeichnet. Seine Aufgaben im Restaurant: alles, außer kochen. Er schaut, dass das Restaurant läuft, die Gäste eine gute Zeit haben – und dass sie überhaupt kommen. Er sagt: "Ich bin quasi jeden Abend Gastgeber einer Party." Und die Philosophie des Restaurants lautet: "brutal lokal" – kein Pfeffer, kein Olivenöl, im Winter viel Fermentiertes.

Von klein auf: Ziel Gastronomie

Geboren ist er in Mittweida bei Chemnitz, aufgewachsen in Dechsendorf bei Erlangen. Seine Ausbildung zum Restaurantfachmann absolvierte er im Hotel Herzogs Park in Herzogenaurach. Dass er selbst ein Restaurant führen würde, war nicht immer klar, dass er in einem Restaurant arbeiten würde schon. Auch seine Eltern hatten eine Wirtschaft, so wie deren Eltern. Beim Branchentreff Hotellerie und Gastronomie der INTERGASTRA 2024 in der Messe Stuttgart gibt Billy Wagner Einblicke in sein Handwerk.