Jahrelang reiste der Autor und Abenteurer Dennis Gastmann als Auslandsreporter um die Welt. "Mit 80.000 Fragen um die Welt" wurde er berühmt – jetzt hat er seinen ersten Roman veröffentlicht: "Dalee".

Dennis Gastmann als Musiker

Ende der 90er macht Dennis Gastmann gerade Abitur und nimmt mit seiner Schülerband ohne Namen am Wettbewerb "Osnabrück sucht die schlechteste Band der Stadt" teil. Der Gitarrist trägt ein Shirt mit der Aufschrift "Que passa" – "Was geht ab?" Spontan nennen sie sich so. Das Publikum erwartet Latino-Charme, tatsächlich covern sie Jimi Hendrix.

Reporter und Autor "Wer hat das Tote Meer umgebracht?"

Sein Buch "Mit 80.000 Fragen um die Welt" macht Dennis Gastmann 2011 als ARD-Reporter berühmt. In einem politischen Magazin bittet er Zuschauer:innen, ihm Fragen zu schicken. "Wie stirbt es sich in Texas?", "Ist Holland in Not?", "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?" Er macht sich auf die Reise und auf die Suche.

Zu Fuß über die Alpen: Von Speyer nach Canossa

König Heinrich IV. geht vor rund 1000 Jahren den Weg, um Abbitte und Buße zu tun. Dennis Gastmann macht es ihm nach und zwar zu Fuß über die Alpen. Ohne Orientierungssinn werden die Tagesetappen oft viel länger als geplant.

"Dalee": der Elefant, der vergisst

"Dalee" ist der erste Roman von Dennis Gastmann. Darum geht es um eine wunderbare Beziehung zwischen einem Jungen und dem Elefanten Dalee. Am Ende verliert der Elefant seine Erinnerung, erkennt niemanden mehr und verändert sich. Innerhalb von sechs Monaten will Dennis Gastmann das Buch schreiben, es werden fünf Jahre.