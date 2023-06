per Mail teilen

Elmar Langenbacher erzählt die schönsten Geschichten aus seiner Heimat und von seiner Kindheit mit seiner Großmutter im Schwarzwald. Erinnerungen, Geschichten, Nostalgie.

»Heimat ist ein Gefühl.«

Elmar Langenbacher wurde 1967 in Hornberg geboren, quasi im Herzen des Schwarzwalds. Er ist der Jüngste unter vier Geschwistern und erlebt eine behütete Kindheit. Er ist gerade elf Jahre alt, als seine Mutter plötzlich stirbt. Seine Erinnerungen an die Kindheit in den 70ern sind auch deshalb stark von seiner Oma geprägt. Deshalb widmete der Autor sein aktuelles Buch "Als Oma noch lebte. Eine Kindheit im Schwarzwald" seiner Großmutter.

»Es ist schon eine Liebeserklärung an die Oma. [...] Oma hatte wenig, aber sie war zufrieden.«

Urlaubsregion Schwarzwald: weg fürs Studium

Das Buch ist eine Hommage an seine Heimat und den Schwarzwald. Langenbacher war früher "Werbefuzzi", wie er selbst sagt. Er studierte Grafik- und Kommunikationsdesign in Freiburg – die Werbewelt hat er zugunsten seiner Geschichten aus der Heimat verlassen. Über seinen Neuanfang sagt er:

»Mit dem Gedanken, zu scheitern, hab' ich mich nicht befasst.«

Treffen mit Hubert Burda

Seine Begegnung mit dem Verleger Hubert Burda inspirierte ihn zur Gründung seines eigenen Verlags. In SWR1 Leute freuen wir uns auf die heimatlichen Geschichten von Elmar Langenbacher.