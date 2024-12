Gabriela Beck ist Diplom-Ingenieurin für Architektur. Sie spricht darüber, was wir beim Bauen bisher falsch machen und wie unsere Städte lebenswerter werden können.

Wir müssen unsere Städte anders bauen

Unsere Städte sind zu voll, zu grau, zu teuer - und wenn wir es nicht selbst in die Hand nehmen, bleiben sie es auch. Zu diesem Fazit kommt Gabriela Beck. Sie ist Diplom-Ingenieurin für Architektur mit Schwerpunkt Stadtplanung und schreibt als Fachjournalistin seit vielen Jahren zu nachhaltigem Städtebau und Zukunftstrends im Wohnwesen.

Wie wird eine Stadt lebenswert?

In "Wie wir wohnen wollen" beschreibt sie, wie ein Wandel gelingen kann, um auch in Zukunft in der Stadt lebenswert wohnen zu können. Gabriela Beck erklärt in SWR1 Leute, wie der Bauplan für den Wandel aussehen kann.