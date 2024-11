per Mail teilen

Prof. Axel Buether ist "Farbforscher": Seine Fachgebiete sind Farbpsychologie und Architektur. In SWR1 Leute erklärt er, wie uns Farben direkt oder indirekt bewegen und steuern.

Farbe im Krankenhaus: So hilft sie Patient:innen und Personal

Prof. Axel Buether erforscht die Wahrnehmung und Wirkung von Farben . Er beschäftigt sich aber auch mit der "Healing Architecture", der Gestaltung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Je angenehmer eine Atmosphäre in Krankenzimmern ist, desto eher hilft das beim Gesundwerden und auch die Zufriedenheit des Pflegepersonals steigt . Farben sind nicht nur dekorativ, sie haben eine tief verankerte biologische Bedeutung – davon ist Axel Buether überzeugt.

Das zeigt sich auch in einem seiner Forschungsprojekte: Im Universitätsklinikum Wuppertal wurden Wände neu gestrichen und Leuchtmittel ausgetauscht, erdfarbene Töne und warmes Licht kamen in die Patientenzimmer und Tageslicht in die Flure. Ergebnis: Die Patient:innen haben sich zu 50 Prozent wohler gefühlt, auf der Intensivstation konnte die Gabe von Psychopharmaka um 35 Prozent reduziert werden.

Auch die Personalräume im Klinikum wurden verändert: hier sollten andere Farben als in den Arbeitsräumen vorkommen. Ergebnis: Das Personal konnte sich in den Pausen besser erholen und der Krankenstand konnte um rund 30 Prozent reduziert werden.

Innenraum = Lebensraum. Welche Faktoren können das Wohlbefinden oder gar unsere Gesundheit fördern?

Angebote, Schnäppchen und Co.: So wirken Farben auf uns

Kaufentscheidungen werden zu 70 Prozent über Farben getriggert, sagt der Farbpsychologe Axel Buether. Beispielsweise im Supermarkt, aber auch beim Online-Shopping lassen wir uns unterbewusst von Farben leiten. So können sie uns vermitteln, dass ein Produkt hochwertig, günstig oder besonders nachhaltig sei. Gerade bei Angeboten werden leuchtende Farben gewählt wie Rot oder Orange.

Sie müssen wissen, dass Sie von der Werbung manipuliert werden, das ist die Aufgabe von Werbung. (…) Farben werden so manipuliert, dass es günstiger aussieht. Es muss aber nicht günstiger sein. Also wir wissen: Orange heißt, da will jemand sagen, es ist ein Angebot. Wir sollten aber sehr genau prüfen, ob es tatsächlich günstiger ist.

Farbpsychologie in der Schule: Mehr Konzentration, weniger Rechtschreibfehler

Auch Schüler:innen profitieren davon, wenn ihre Klassenräume farblich angepasst werden. Orientierung liefert das natürliche Licht zur Mittagszeit. Das befähige am meisten dazu leistungsfähig zu sein, so Buether.

Wenn man die Oberflächen im Raum etwas kühler gestaltet – bläulicher, weißer, heller, eher wie das Tageslicht zur Mittagszeit – und das Licht gleichzeitig kaltweiß macht, dann machen sie [Schüler:innen] tatsächlich weniger Rechtschreibfehler und sind auch konzentrierter in Mathe.