Es war ein bewegtes Jahr 2024 in der Region: Der Tod des Polizisten Rouven Laur in Mannheim, ein Brand in einem Mosbacher Einkaufszentrum oder Olympia-Gold im Kugelstoßen.

2024 ist in der Region rund um Mannheim, Heidelberg und im Odenwald viel passiert: Unerwartetes, Bewegendes, Unbegreifliches. Das waren die wichtigsten Themen in der Kurpfalz und die, die die Menschen am meisten bewegt haben:

Im Januar hat ein 18-Jähriger an einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) seine Ex-Freundin erstochen. Er wurde auf seiner Flucht in Niedersachsen festgenommen. Im August ist er dann am Landgericht Heidelberg wegen Mordes verurteilt worden - zu elf Jahren Haft.

Ein Bild, das in Minuten durch die Region ging: Ein riesiges Inferno. Der Großbrand im März in einem Mosbacher (Neckar-Odenwald-Kreis) Einkaufszentrum sorgte für einen Schaden in Millionenhöhe. Es sind bange Stunden, bis klar ist: Trotz der massiven Flammen ist niemand verletzt worden. Es grenzte an ein Wunder. Betroffen waren unter anderem ein Supermarkt, ein großer Elektromarkt und ein Möbelgeschäft. Möglicherweise ist das Feuer bei Dachdecker-Arbeiten entstanden. Die Ermittlungen laufen noch.

Zwei tote Frauen aus der Ukraine wurden im März am Rheinufer bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und in einem See in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) gefunden. Der Verdacht: Ein Paar aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) soll die Ukrainerinnen getötet haben, um an das Baby der Jüngeren zu kommen. Der Prozess gegen das Ehepaar soll im Januar 2025 beginnen.

Der 31. Mai veränderte die Stadt, das ganze Land schaute in die Region: Der Mannheimer Marktplatz ist seit Mai 2024 nicht mehr derselbe Ort wie zuvor. Nach einem Messerangriff ist der Mannheimer Polizist Rouven Laur gestorben. Der mutmaßliche Täter griff zuerst mehrere Menschen an einem Stand der islamkritischen Bürgerbewegung "Pax Europa" mit einem Messer an. Als Rouven Laur eingriff, verletzte ihn der Angreifer so schwer, dass der Polizist zwei Tage später im Krankenhaus starb.

Trauer und Anteilnahme waren überwältigend - in Mannheim, in Laurs Heimat Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis), auch weit über die Region hinaus. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier kam kurzfristig auf den Marktplatz. Legte Blumen nieder. In den Tagen danach war in der Stadt viel in Bewegung. Es gab Demos und Kundgebungen. In einer bewegenden Trauerfeier nahmen die Menschen in Mannheim Abschied von Rouven Laur. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Sulaiman A. beginnt im Frühjahr in Stuttgart-Stammheim.

Es war ein ungewöhnlicher und seltener politischer Schritt: Anfang Juli wurde bekannt, dass die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen von den Grünen zur CDU wechselt. Das sorgte bundesweit für Aufsehen. Ende November nominierte sie die CDU Mannheim als Bundestagskandidatin für die Wahl im Februar.

Ab Mitte Juli ging auf der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt nichts mehr. Während der Generalsanierung wurden Gleise, Weichen, Signale, Schallschutzwände, Oberleitungen und Bahnsteige umgebaut. Dafür mussten Züge umgeleitet und Ersatzbusse eingesetzt werden. Ab Mitte Dezember soll die Riedbahn wieder fahren. Die Sanierung ist ein Prestige-Projekt für die Deutsche Bahn. Das Vorgehen soll beispielhaft für viele künftige Großprojekte sein. Und vieles scheint reibungslos funktioniert zu haben.

Alle Augen auf U17: Nach einer langen Reise ist das ausrangierte U-Boot Ende Juli im Technik Museum Sinsheim angekommen. Seine Reise haben viele Menschen begleitet: Los ging es schon im Jahr 2023 in Kiel, dann durch den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee über den Rhein bis nach Speyer. Von dort aus dauerte es nochmal vier Wochen, bis es in Sinsheim ankam. Ein Transport, flankiert von tausenden Menschen, die sich die logistische Heraufsforderung aus nächster Nähe anschauten. Manchmal ging es um Millimeter. Am Ende hat alles geklappt. Ab Mai sollen es die Besucherinnen und Besucher auch von innen bestaunen können.

Ein unerwarteter Wurf für die Ewigkeit. Für die 25-jährige Yemisi Ogunleye aus Mannheim war Olympia ein voller Erfolg: Sie gewann im August die Goldmedaille im Kugelstoßen mit einer Weite von 20 Metern im letzten Durchgang. Damit holte sie die erste Goldmedaille in dieser Disziplin seit 1996.

Es ist ein Mammutprojekt. Das Mannheimer Nationaltheater wird über Jahre für viele Millionen Euro generalsaniert. Seit zwei Jahren läuft der Umbau. Ein viel diskutiertes Projekt in Mannheim. Im Oktober war es dann soweit, die Oper am Luisenpark (OPAL) wurde eröffnet. Als Ersatzspielstätte des Mannheimer Nationaltheaters.

Die Sanierung des Nationaltheaters wird aber wohl ein Jahr länger dauern als geplant. Und sie wird mindestens 62,5 Millionen Euro teurer. Der Betrieb kann voraussichtlich erst zur Spielzeit 2028/2029 wieder aufgenommen werden.

Anfang November ist ein Urteil gegen einen Narkosearzt gefallen. Er soll für den Tod eines vierjährigen Mädchens in einer Zahnarztpraxis verantwortlich sein - aber auch für den Tod einer Frau 2019 in Mannheim. Sie wachte aus einer Vollnarkose beim Zahnarzt nicht mehr auf und starb zwei Wochen nach der Behandlung.

Sie ist das Gesicht der weltweiten Fridays for Future Bewegung. Im Dezember war die Aktivistin Greta Thunberg in Mannheim. Bei einer Veranstaltung auf dem Marktplatz sprach sie bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung. Das sorgte für Kritik, von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und der jüdischen Gemeinde in Mannheim, aber auch von politischen Parteien.

Der Verbund der beiden Klinika in Mannheim und Heidelberg rückt näher. Kommt es zu einer engen Zusammenarbeit, wäre der Standort in der Region nicht nur deutschlandweit auf Augenhöhe mit der Charité in Berlin spielen. Auch europaweit hätte das Modell Mannheim-Heidelberg Gewicht. Durch die Krankenhausreform, die der Bundesrat durchgewunken hat, ist diese Verbundlösung nun in greifbare Nähe gerückt.

Ein Erlebnisbad im Rhein-Neckar-Kreis zieht tausende Menschen im Jahr zur Erholung an. Besonders rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Im Dezember hat es im Miramar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gebrannt, der Schaden wird auf mehr als zehn Millionen Euro geschätzt. Das Feuer zerstörte die Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbades.

Ermittler suchen nach der Ursache. Das gesamte Bad bleibt bis mindestens Ende März 2025 geschlossen.