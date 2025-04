Mehrfamilienhaus nach Brand in Grünstadt unbewohnbar

In Grünstadt im Landkreis Bad Dürkheim hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. So sehr, dass das Haus nun unbewohnbar ist.

Die Person, die in der Dachgeschosswohnung lebte, wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie Rauchgase eingeatmet. Die anderen Bewohner blieben unverletzt, können jetzt aber nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren. Das Mehrfamilienhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, muss jetzt erst einmal die Statik überprüft werden. Die Bewohner des Hauses sind nun in einer Notunterkunft untergebracht. Nach einem Brand im Dachstuhl ist das Mehrfamilienhaus in Grünstadt im Landkreis Bad Dürkheim unbewohnbar. Polizeiinspektion Grünstadt Brandursache noch unklar Die Bahnhofstraße in Grünstadt ist wegen der Ermittlungen für den Verkehr gesperrt. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.