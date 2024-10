Ersatz-Spielstätte des Mannheimer Nationaltheaters: "OPAL" wird eröffnet

Seit zwei Jahren wird das Mannheimer Nationaltheater komplett saniert. Am Samstag wird eine Ersatz-Spielstätte eröffnet. Der Name der Leichtbauhalle: "OPAL" (Oper am Luisenpark).

Am Samstag eröffnet das Mannheimer Nationaltheater seine Ersatz-Spielstätte gegenüber dem Luisenpark. Die Leichtbauhalle heißt passenderweise "OPAL" - das steht für "Oper am Luisenpark". Mannheims Opern-Intendant Albrecht Puhlmann sagte dem SWR, er empfinde eine "große Freude". Bis zur buchstäblich letzten Sekunde "haben alle noch gewerkelt und gemacht, aber jetzt haben die Oper und der Tanz in Mannheim endlich wieder eine Heimat". Auf dem Programm am Eröffnungsabend: "Creations" - laut dem Theater "eine bunte Mischung mit Ausschnitten aus der Musik- und Operngeschichte, von Monteverdi bis Molière und von zeitgenössischem Sound bis Rossini".

Probleme rund um "OPAL": Baufirma ging pleite

Die Ersatz-Spielstätte geht mit einiger Verzögerung in Betrieb. Denn ursprünglich war ihre Fertigstellung bereits im Sommer 2022 geplant. Damals begann auch die Generalsanierung des Nationaltheaters. Doch der Zeitplan konnte nicht eingehalten werden, weil die zuständige Baufirma aus dem bayerischen Vilshofen mitten in der "OPAL"-Bauphase pleite ging. Daraufhin stand das Projekt zunächst auf der Kippe. Die Zwischenlösung des Theaters in der Spielzeit 2022/2023: Die Alte Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckarau mit Platz für Musiktheater in kleinerer Besetzung.

Stadt Mannheim baute Ersatz-Spielstätte selbst weiter

Nächste Etappe: Im Juni 2023 beschloss der Mannheimer Gemeinderat, "OPAL" in Eigenregie zu Ende zu bauen. Die Bau-Kosten lagen zu diesem Zeitpunkt bei mittlerweile rund 25 Millionen Euro. Anfangs war die Stadt von 16 Millionen Euro ausgegangen.

Hinweisschilder an der Nationaltheater-Ersatzspielstätte am Mannheimer Luisenpark SWR Patrick Figaj

Leichtbauhalle für Opern und Tanz-Produktionen

"OPAL" soll Platz für maximal 800 Zuschauerinnen und Zuschauer bieten. Nach der ersten Vorstellung am Samstag (12. Oktober) sollen dort insgesamt rund 80 Opern und Tanz-Produktionen aufgeführt werden. Wenn die Generalsanierung des Nationaltheaters abgeschlossen ist, soll die Leichtbauhalle komplett zurückgebaut und anderweitig genutzt werden. In der Spielzeit 2028/29 soll es soweit sein. Die Kosten für die Sanierung des Nationaltheaters liegen laut Theater bei rund 250 Millionen Euro.

Suche nach Ersatz-Spielstätten fürs Nationaltheater - die Vorgeschichte

Die Suche nach Ersatz-Spielstätten für das Nationaltheater begann laut dem Theater bereits 2018. Für die Schauspielsparte fanden die Verantwortlichen recht bald das Alte Kino auf dem Gelände der ehemaligen US-Armee-Wohnsiedlung Franklin. Dagegen gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Ersatz für die Oper wegen der komplexeren Anforderungen deutlich holpriger. Im April 2021 schließlich stimmte der Mannheimer Gemeinderat dem Bau einer Leichtbauhalle auf einem Platz gegenüber des Luisenparks zu - der Startschuss für "OPAL".