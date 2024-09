per Mail teilen

Bei Umbauarbeiten auf dem Gelände des Mannheimer Nationaltheaters ist ein Arbeiter zufällig auf einen Kupferbehälter gestoßen. Es handelt sich um eine Zeitkapsel mit alten Dokumenten.

Seit 2022 wird das Nationaltheater Mannheim (NTM) generalsaniert. Bei Grabungsarbeiten haben Bauarbeiter einen zufälligen Fund gemacht: Eine Zeitkapsel aus Kupfer - gefüllt mit historischen Dokumenten aus den 1950er Jahren. Der Inhalt wurde am Donnerstagmorgen der Presse vorgestellt.

Grundstein von 1954 in Mannheim entdeckt

Bei einem Durchbruch neben dem Wehrmachtsbunker im Untergeschoss des Nationaltheaters Mannheim ist der Grundstein gefunden worden, erklärt der stellvertretende Projektleiter der Generalsanierung, Marco Spies. Grundsteine sind Gefäße, die unter anderem mit Zeitzeugnissen gefüllt sind und bei Baubeginn feierlich gelegt werden. In der Mannheimer Zeitkapsel waren unter anderem in Wachspapier eingeschweißte Dokumente zur Grundsteinlegung des Nationaltheaters am 18. Juni 1954.

Darunter Baupläne und die Urkunde zur Grundsteinlegung, unterschrieben vom damaligen Oberbürgermeister Hermann Heimerich. Auch Programmhefte des Theaters, Zeitungsausgaben aus der Region von diesem Tag sowie ein Adressbuch der Stadt Mannheim von 1954 waren dabei. Schließlich hatten die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger selbst fast eine Million Mark für den Neubau des im Krieg zerstörten Theaters aufgebracht, so wichtig war ihnen ihr Nationaltheater. Darauf wies Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) bei der Vorstellung der Fundstücke ausdrücklich hin. Im alten Adressbuch hat er sogar noch die Wohnanschrift seiner Großeltern und seines Urgroßvaters gefunden. Der zufällige Fund der Kapsel habe für ihn realen politischen Wert.

Mannheims OB Christian Specht sucht in dem historischen Adressbuch nach den Kontaktdaten seiner Großeltern. SWR

Dokumente sind wichtig, um zu vermitteln, was Kultur für die Demokratie insgesamt bedeutet.

Wie es mit dem Fund weitergehen soll

Der historische Grundstein soll künftig für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Doch zunächst müsse man sich zusammen mit dem Mannheimer Stadtarchiv Marchivum einen Überblick über den Fund verschaffen, so der Theaterwissenschaftler Dominic Zerhoch vom Nationaltheater Mannheim. Geplant sei, die Zeitkapsel samt Inhalt im Foyer des Theaters auszustellen. Auch wollen die Verantwortlichen eine eigene Zeitkapsel auf dem Theatergelände vergraben - unter anderem gefüllt mit Informationen zur aktuellen Generalsanierung des Nationaltheaters.