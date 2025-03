Ein Brand in Walldorf sorgt für einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Fünf Gebäude wurden zerstört. Ein Haus wird noch gelöscht.

In Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Der Brand breitete sich auf weitere Häuser aus. Ein 84-jähriger Mann wurde laut Feuerwehr verletzt und ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Fünf Gebäude sind komplett zerstört, weitere sind durch Hitze und Rauch beschädigt. Der Brand ist weitgehend unter Kontrolle, nur in einem Haus werde das Feuer noch gelöscht, teilte die Feuerwehr mit. Außerdem gebe es noch Glutnester.

In Walldorf ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Es griff auf mehrere Häuser über. EinsatzReport24

Feuer breitete sich schnell aus

Als die Feuerwehr gegen 11:10 Uhr eintraf, stand bereits ein Gebäude in Flammen. Das Feuer habe sich in dem eng bebauten Gebiet schnell ausgebreitet. Die Nachbargebäude wurden evakuiert, für die Bewohner wurde eine Sammelstelle eingerichtet. In der Nähe befindet sich auch ein Altenheim. Dieses musste laut der Kreisbrandmeisterin nicht geräumt werden.

Wir sind jetzt dabei, Glutnester abzulöschen. Das gestaltet sich insbesondere im bepflanzten Innenbereich zwischen den Gebäuden schwierig. Dort steht ein großer, alter Baumbestand. Es waren Gartenhütten und eine Scheune dazwischen.

Zwischenzeitlich waren fast 200 Rettungs- und Feuerwehrkräfte aus der gesamten Region sowie ein Hubschrauber im Einsatz. Eine Polizeidrohne sowie mehrere Feuerwehrdrohnen unterstützten die Löscharbeiten. Mehrere Menschen können vorerst nicht zurück in ihre Häuser.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten

Bereits aus großer Entfernung war die Rauchwolke über Walldorf zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Rene Priebe | René Priebe

Die Bevölkerung wurde angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Anwohner hatten die Rettungskräfte verständigt, nachdem das Feuer in dem Wohnviertel ausgebrochen war. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Das Gebiet soll weiterhin umfahren werden.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.