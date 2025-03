Bei der Amokfahrt am Montag in Mannheim starben eine 83-jährige Frau und ein 54 Jahre alter Mann. Viele Menschen wurden verletzt, Augenzeugen stehen unter Schock. Wir sagen Ihnen, welche Hilfen es für Betroffene gibt.

Trauer und Schock sitzen tief: Bei der Amokfahrt von Mannheim kamen zwei Menschen ums Leben, 14 wurden verletzt – darunter auch Opfer aus Rheinland-Pfalz. Sie alle stammen aus Ludwigshafen - drei Männer im Alter von 31, 33 und 46 Jahren sowie eine 62-jährige Frau. Zwei von ihnen liegen noch im Krankenhaus.

Wir haben den Opferbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz Detlef Placzek gefragt, wie den Opfern jetzt geholfen werden kann. Zuerst, sagt Placzek, wird er mit allen so schnell wie möglich Kontakt aufnehmen, um ihnen alle Hilfen anbieten zu können, die ihnen zustehen.

Opferbeauftragter: "Wir sehen nur die Sicht der Opfer"

"Wir sind die Lotsen durch den Behördendschungel", betont Detlef Placzek. Und: "Wir sehen nur die Sicht der Opfer, wir lassen niemanden alleine und beraten ganz breit", so Placzek. Wichtig ist zu wissen: Diese Hilfen stehen nicht nur den vier Opfern zu, die von der Amokfahrt betroffen sind, also am Montag körperliche Verletzungen in Mannheim erlitten haben. Die Hilfen stehen auch allen Menschen zu, die bei der Tat einen Schock erlitten haben. Ein Schock gilt auch als Verletzung, klärt der Opferbeauftragte auf.

Diese Hilfen gibt es für Opfer und Zeugen der Amokfahrt

Doch welche Hilfen gibt es? Zunächst stehen allen Opfern sofort und unbürokratisch fünf Sitzungen in einer Traumaambulanz zu, um das Geschehen zu verarbeiten. Sollten diese fünf Sitzungen nicht ausreichen, werden - ebenfalls sehr unbürokratisch - weitere psychologische Behandlungen beantragt und genehmigt.

Wer Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat wird und dadurch eine gesundheitliche Schädigung erleidet, kann einen Anspruch auf eine Versorgung haben. Damit sollen beispielsweise besondere Opfer finanziell abgegolten werden.

Darüber hinaus stehen den Opfern der Amokfahrt in Mannheim finanzielle Hilfen zu. "Wenn jemand nach der Tat körperlich nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf zu 100 Prozent auszuüben, gibt es einen Berufsschadensausgleich", so Detlef Placzek. Sollte jemand zum Beispiel aufgrund der Tat nur noch zu 50 Prozent arbeitsfähig sein, bekommt er die Differenz finanziell ausgeglichen. Sollte jemand gar nicht mehr arbeiten können, bekommt er eine Rente.

Welche finanzielle Hilfen gibt es?

Doch den Opfern von Gewaltverbrechen stehen noch mehr finanzielle Hilfen zu. Normalerweise müsste ja - da es sich ja um einen Unfall mit einem Auto handelt - auch der Täter finanziell belangt werden, also dessen Haftpflichtversicherung. Da das Auto aber als "Waffe" benutzt wurde, bekommen die Opfer finanzielle Hilfen durch die Verkehrsopferhilfe. Das ist ein Verein, der über Mittel eines gesetzlichen Entschädigungsfonds verfügt. Der Landesopferbeauftragte Placzek sorgt dafür, dass Opfer der Amokfahrt auch von diesem Verein Hilfen bekommen.

Können Opfer auch Spendengelder erhalten?

Außerdem wird geprüft, ob die Opfer auch Spendengelder erhalten können. Sie werden auch unterstützt, wenn es Ärger mit den Krankenkassen gibt, etwa wenn die bestimmte Behandlungen nicht bezahlen wollen. "Es ist ein Behördenschungel, durch den die Opfer müssen, aber sie sind nicht allein. Wir helfen Ihnen bei allen Anträgen", verspricht Detlef Placzek.

Hilfen kann man auch Jahre später noch bekommen

Im Übrigen: Wer jetzt glaubt, seinen Schock ganz gut verarbeitet zu haben und keine Hilfe in Anspruch nimmt, später aber aufgrund der Erlebnisse merkt, dass er doch psychische Schwierigkeiten bekommt, kann sich noch Monate und Jahre später beim Landesopferbeauftragten melden. "Manche Opfer haben erst mal den Eindruck, sie kommen ganz gut klar, auch ohne Hilfe. Das kann sich aber durchaus im Laufe der Zeit noch ändern", betont Placzek. Manche Opfer leiden jahrelang oder gar ein Leben lang unter den Folgen des Erlebten.

Viele Anfragen an den Opferbeauftragten von Baden-Württemberg

Nach der Todesfahrt am Rosenmontag haben sich 126 Menschen an verschiedene Hilfsangebote in Baden-Württemberg gewandt, etwa an die Notfallseelsorge. Es kämen laufend noch weitere Betroffene hinzu, teilte der Opferbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung mit. Über die eigene psychosoziale Krisenhotline seien bislang 27 Personen betreut worden.