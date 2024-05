Die Ersatzspielstätte "Oper am Luisenpark" – kurz OPAL – soll am 12. Oktober 2024 eröffnen. Der Start war ursprünglich für August 2022 geplant.

Das Nationaltheater Mannheim wird in der Ersatzspielstätte "Oper am Luisenpark" (OPAL) am 12. Oktober die erste Premiere feiern. Ursprünglich sollte der Start bereits im August 2022 sein. Die Baufirma "metron" war jedoch in Insolvenz gegangen, die Fertigstellung stand zwischenzeitlich auf der Kippe.

Im Juni 2023 beschloss der Gemeinderat Mannheim, die Spielstätte OPAL in Eigenregie des Nationaltheaters weiter zu bauen. Die Kosten für den Bau betragen aktuell 25,4 Millionen Euro. Ursprünglich waren 16 Millionen Euro geplant.

80 Produktionen in vier Spielzeiten geplant

Mittlerweile sind die Trockenbauarbeiten weitgehend fertig, in den kommenden Wochen soll die Zuschauertribüne eingebaut werden. Im Juni starten dann die Einrichtungsarbeiten. OPAL soll Platz für 800 Zuschauer bieten. Nach der ersten Premiere am 12. Oktober plant das Nationaltheater für die Dauer der Generalsanierung in vier Spielzeiten etwa 80 Produktionen.

Die OPAL bietet bis zu 800 Zuschauern Platz. SWR

Die jetzt für die OPAL errichtete Leichtbauhalle soll zurückgebaut und anders genutzt werden, wenn die Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim abgeschlossen ist. Das soll zur Spielzeit 2028/29 passieren.