Messerattacke auf Mannheimer Marktplatz: Führen Spuren nach Russland?

Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz sollen jetzt mögliche Verbindungen nach Russland überprüft werden. Das entschied der Vorsitzende Richter.

Hatte der Angreifer, der Ende Mai 2024 den Polizisten Rouven Laur mit einem Messer auf dem Mannheimer Marktplatz getötet hat, möglicherweise Kontakte nach Russland? Darüber hat das ZDF in einer Dokumentation berichtet , die am Sonntag gesendet wurde. Am Dienstag hat sich nun das Oberlandesgericht Stuttgart im Prozess gegen den Täter Sulaiman A. damit befasst. Der Vorsitzende Richter forderte das Landeskriminalamt (LKA) und die Generalbundesanwaltschaft dazu auf, mögliche Erkenntnisse im Vorfeld der Tat mitzuteilen, hieß es von einem Gerichtssprecher. Gegebenenfalls werde er dazu auch eine Anfrage an den Bundesnachrichtendienst stellen, so der Richter.

ZDF-Doku berichtet über Suchanfragen aus Russland

In der ZDF-Dokumentation hatte ein Internet-Profiler über verdächtige Suchanfragen aus Russland einige Tage vor der Tat in Mannheim berichtet. Darin waren Begriffe aufgetaucht, die Täterwissen vermuten lassen. Sicherheitskreise wiesen aber laut der Deutschen Presseagentur (dpa) darauf hin, dass entsprechende Hinweise im Netz zeitlich nicht genau festgemacht werden könnten. Das heißt: Diese Hinweise könnten auch nach der Tat im Netz erschienen sein.

Sicherheitsbehörden äußern Skepsis

Deutsche Sicherheitsbehörden hatten am Montag gegenüber mehreren Presseagenturen skeptisch auf den ZDF-Bericht reagiert. Sie zweifelten die Aussagekraft der Recherche an. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte am Montag außerdem mit, dass es zwar Überprüfungen auch in diese Richtung gebe. Bisher gebe es aber keine klaren Anhaltspunkte.

Messerattacke Mannheim: Prozess gegen Sulaiman A.

Sulaiman A. hat laut Anklage am 31. Mai 2024 in Mannheim fünf Mitarbeiter eines Infostands einer islamkritischen Bürgerbewegung ("Pax Europa") mit einem Messer angegriffen. Der Polizist Rouven Laur wurde ebenfalls Opfer der Attacke. Er erlag zwei Tage später seinen Stichverletzungen. Sulaiman A. ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Der Prozess gegen den Mann läuft seit Mitte Februar.

Angeklagter holte sich Bestätigung für Angriff über Telegram

Sulaiman A. hatte vor Gericht ausgesagt, er habe sich Bestätigung für seinen geplanten Angriff bei einer Art Gelehrten über den Messenger-Dienst Telegram geholt. Er nannte diesen Mann "O.R.". Die Sicherheitsbehörden sind nach eigenen Angaben nicht in der Lage gewesen, diesen Gelehrten zu identifizieren.