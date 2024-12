Nach dem Feuer in der Weinheimer Therme des Miramar sind erste Experten in der Brandruine gewesen. Sie sollen untersuchen, ob der Auslöser tatsächlich ein technischer Defekt war.

Brandermittler wollen in der Therme des Erlebnisbades Miramar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) in den kommenden Tagen der Ursache des Brandes auf den Grund gehen. Bereits am Montag, am Tag nach dem Brand, hatten Ermittler den Schaden untersucht und sich einen ersten Überblick verschafft, heißt es von Polizei-Seite. Die nächste Begehung mit Statiker, Gutachter und weiteren Fachleuten soll am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden.

Miramar-Betreiber geht von technischem Defekt aus

Die Ursache für das Feuer soll ein technischer Defekt an einem Gerät in einem Wartungsraum der Therme sein, davon geht der Betreiber des Bades aktuell aus. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Salz- und Kristalltherme des Bades ist vom Brand zerstört worden. Nach Angaben der Polizei waren weitergehende Ermittlungen aufgrund des Zustands des zerstörten Gebäudes und dessen Statik bislang nicht möglich.

Der Schaden ist leider enorm.

Keine Verletzten, Schaden über zehn Millionen Euro

Durch das Feuer ist nach bisherigen Schätzungen ein Schaden von deutlich über zehn Millionen Euro entstanden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Badegäste waren am Sonntagabend nicht mehr im Miramar. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rund 15 Stunden vor Ort.

Mittlerweile ist der Einsatz beendet. Das Miramar will am Wochenende nach eigenen Angaben wieder mit Saunalandschaft und Familienbad öffnen. Für das Erlebnisbad ist der Dezember ein wichtiger Monat. Besonders in den Weihnachtsferien und rund um den Jahreswechsel kommen erfahrungsgemäß tausende Besucher nach Weinheim.