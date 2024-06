per Mail teilen

Für das Erlebnisbad miramar in Weinheim wird kein Parkdeck und auch kein Hotel gebaut. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids am Sonntag. Der Ausgang war knapp.

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gab es am Sonntag neben den Europa- und Kommunalwahlen auch noch einen Bürgerentscheid: Es ging darum, ob die Planung für ein Parkdeck und ein Hotel für das Erlebnisbad miramar weiter vorangetrieben wird. Das Ergebnis war knapp: Eine hauchdünne Mehrheit sprach sich am Sonntag dagegen aus.

Oberbürgermeister Just enttäuscht vom Ergebnis

Gut 21.000 Menschen hatten bei dem Bürgerentscheid am Sonntag ihre Stimme abgegeben. Am Ende stimmten knapp 51 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit "Ja" - und damit dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats für den Bau aufgehoben wird. Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) sagte, man müsse nun nach vorne schauen.

Ich bin enttäuscht ein Stück weit, weil wir ja letztendlich 4,5 bis fünf Jahre intensiv an dieser Problemlösung gearbeitet haben. Aber das gilt es zu akzeptieren.

In den kommenden Wochen müsse die Stadtverwaltung darüber nachdenken, wie man jetzt die Anfahrtsmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch weiter optimieren könne. Zudem könne man gegebenenfalls für eine bessere Beschilderung sorgen und den ein oder anderen Parkplatz besser markieren, um noch optimaler die bisherigen Flächen auszunutzen. Allerdings lasse sich die Mehrzahl der rund 400 Parkplätze, die durch ein Parkdeck geschaffen worden wären, dadurch nicht kompensieren, sagte Manuel Just.

Die Bürgerinnen und Bürger haben ja letztendlich auch entschieden, dass sie den Parkdruck an diesen wenigen Tagen im Jahr eher akzeptieren als ein Parkdeck.

Die Geschäftsführung des miramars zeigte sich ebenfalls enttäuscht über den Ausgang des Bürgerentscheids. Damit sei die Debatte und die Planung über den Parkdruck rund um den Waidsee beendet.

Eine Lösung der Verkehrsproblematik ist mehrheitlich nicht gewünscht. Das respektieren wir, auch wenn die Entscheidung denkbar knapp ausgefallen ist.

Bürgerinitiative fürchtete Umweltschäden

Der Gemeinderat hatte im September 2023 beschlossen, dass direkt neben dem miramar ein Hotel und ein Parkhaus gebaut werden dürfen. Das Hotel sollte über rund 105 Zimmer verfügen, dadurch wären laut miramar-Geschäftsführung etwa 130 neue Arbeitsplätze in Weinheim entstanden. Gegen die Pläne hatte sich aber eine Bürgerinitiative gebildet. Sie ist der Ansicht, dass es sich bei dem betroffenen Gebiet am Waidsee um einen Naherholungsort handelt. Die Bürgerinitiative hatte daraufhin knapp 3.200 Unterschriften gegen den Bau gesammelt.