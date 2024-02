Brand in Weinheimer Erlebnisbad Miramar

per Mail teilen

Im Erlebnisbad Miramar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Samstagmorgen gebrannt. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Nach Angaben eines Sprechers brach das Feuer am Samstag in den frühen Morgenstunden aus. Betroffen war die Spülküche im gastronomischen Bereich der Badeanlage. Der Raum habe komplett in Flammen gestanden. Die Geschäftsführung des Miramars vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr René Priebe

Personen kamen bei dem Brand im Miramar nicht zu Schaden

Beim Ausbruch des Feuers hatten sich laut Polizei noch keine Badegäste im Gebäude befunden, wohl aber Mitarbeiter des Miramars. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Der Gastrobereich arbeitet mit einem reduzierten Angebot weiter, der Badebetrieb ist am Samstagmittag wieder aufgenommen worden.