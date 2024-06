CDU in Mannheim vorne, Grüne in Heidelberg trotz Verlusten am stärksten

Eindeutiger Wahlsieger der Europawahl in der Region: Die CDU. Sie liegt fast überall vorne. Einzige Ausnahme: Heidelberg, das grün wählt. Die AfD wird überall stärker.

Die meisten Menschen in der Rhein-Neckar-Region haben sich bei der Europawahl für die CDU entschieden. Die Christdemokraten konnten bis auf Heidelberg in allen Städten und Gemeinden das stärkste Ergebnis einfahren.

Mannheim: CDU vor Grünen und SPD, AfD auf Platz vier

In Mannheim kommt die CDU auf 22,5 Prozent. Die Grünen landen bei 16,8 Prozent und verlieren auch hier deutlich. Die SPD erreicht 16,5 Prozent, die AfD 14,1 Prozent. Die FDP erhält 6,2 Prozent und das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) 5,2 Prozent. Damit schneidet die Alternative für Deutschland in Mannheim bei der Europawahl nur etwas besser ab als vor drei Jahren: 2019 erreichte die AfD 10,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag höher als 2019: Bei 60,5 Prozent.

Heidelberg: Grüne verlieren deutlich an Zustimmung, bleiben dennoch stärkste Kraft

In Heidelberg haben die Grünen die Europawahl für sich entschieden: Nach dem vorläufigen Endergebnis kommen sie auf knapp 26,8 Prozent. Das sind rund zehn Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Europawahl 2019. Damals bekamen sie mehr als 36 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die CDU mit 18,7 Prozent, die SPD 13,4 Prozent. Die AfD erreicht 6,9 Prozent.

Rhein-Neckar-Kreis: CDU dominiert

In der größten Kreisstadt im Rhein-Neckar-Kreis, in Weinheim, kommt die CDU nach dem vorläufigen Endergebnis auf gut 29 Prozent. Zweitstärkste Kraft werden die Grünen mit rund 16 Prozent, die SPD erhält 14,7 Prozent der Stimmen. Die AfD landet mit rund 12 Prozent auf Platz vier. In Weinheim stand am Sonntag neben Kreistag-, Gemeinderat- und Europawahl auch ein Bürgerentscheid zur Abstimmung: Es ging darum, ob die Planung für ein Parkdeck und ein Hotel für das Erlebnisbad miramar weiter vorangetrieben wird. Eine hauchdünne Mehrheit hat sich gegen Hotel und Parkdeck ausgesprochen. Am Ende stimmten knapp 51 Prozent mit "Ja" – und damit dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats für den Bau aufgehoben wird.

In den anderen großen Kreisstädten sieht es in Bezug auf die Europawahl ähnlich aus: In Wiesloch, Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen und Hockenheim liegt die CDU vorne. Ein sehr starkes Ergebnis erzielt die AfD in der Heimatstadt des in Mannheim bei einem Einsatz getöteten Polizisten Rouven Laur: Mit knapp 22 Prozent landet die Alternative für Deutschland in Neckarbischofsheim auf dem zweiten Platz hinter der CDU, die knapp 30 Prozent der Stimmen erhält.

CDU und AfD im Neckar-Odenwald-Kreis stark

In Mosbach und Buchen haben die Wählerinnen und Wähler bei der Europawahl ähnlich entschieden: Die CDU liegt deutlich vorne. Allerdings schneiden Grüne und SPD schlechter ab, die AfD tendenziell stärker. In Mosbach kommt die CDU auf 33,4 Prozent, die AfD auf 16,6 Prozent. In Buchen erhalten die Christdemokraten knapp 40 Prozent, die AfD kommt auf 20,7 Prozent. Abgeschlagen die Grünen: Sie erreichen 6,8 Prozent, die SPD rund zehn Prozent.

Die vorläufigen Ergebnisse zur Europawahl sind in den Städten und Gemeinden durch das Wahlverfahren sehr schnell ausgezählt. Die Ergebnisse zur Kommunalwahl werden erst in den kommenden Tagen feststehen. Für Mannheim gibt es hier bereits eine SWR-Prognose.

Der Artikel wird fortlaufend ergänzt.