Mannheim hat gewählt. Laut einer SWR-Prognose liegt die CDU knapp vor den Grünen - mit 21,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die SPD folgt mit 19 Prozent, die AfD gewinnt deutlich.

Die CDU liegt in Mannheim laut SWR-Prognose mit 21,5 Prozentpunkten knapp vor den Grünen. Sie kommen auf 20,5 Prozent. Für die CDU wäre das ein Plus von 2,4 Punkten, während die Grünen, die Wahlsieger von 2019, 3,9 Punkte verlieren. Auf Platz drei landet die SPD mit 19 Prozent – ein Minus von 2,2 Punkten. Die AfD kommt laut Prognose auf 14,5 Prozent und gewinnt damit 5,3 Prozentpunkte dazu – der größte Zuwachs bei dieser Kommunalwahl in Mannheim.

Die Mannheimer Liste erreicht 6,5 Prozent, die FDP 5,5 der abgegebenen Stimmen und die Linke kommt auf 5 Prozent. Damit scheint sicher, dass die bisherige grün-rot-rote Mehrheit nicht mehr besteht.

CDU, Grüne und SPD enttäuscht vom Zuwachs der AfD in Mannheim

Claudius Kranz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, reagiert erfreut auf das Ergebnis der Wahl. Den Zuwachs bei der AfD sieht er kritisch.

Die Grünen haben laut Prognose Stimmen verloren. Deren Fraktionsvorsitzende Nina Wellenreuther findet den Zuwachs der AfD in Mannheim beunruhigend, sagte sie gegenüber dem SWR.

Die SPD hat in Mannheim bei der diesjährigen Kommunalwahl offenbar Stimmen verloren. Der Fraktionsvorsitzende Reinhold Götz sieht nun Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) in der Verantwortung, Mehrheiten in den großen Fraktionen zu finden.

Die SWR-Prognose geht davon aus, dass die AfD bei der Kommunalwahl 5,3 Prozentpunkte mehr eingefahren hat als noch 2019. Stadtrat Rüdiger Ernst ist mit diesem Ergebnis zufrieden. Dass der Messerangriff, bei dem ein 29-jähriger Polizist getötet wurde, einen Einfluss auf manche Wählerinnen und Wähler hatte, glaubt er nur zum Teil.

Mannheim: Auszählung der Stimmen beginnt ab Montag

Am Sonntag liegt nur die Prognose von SWR und infratest dimap vor. Weil die Auszählung der Stimmzettel erst am Montag beginnt, gibt es am Sonntagabend keine Zwischenergebnisse zur Mannheimer Kommunahlwahl. In Mannheim werden 48 Mitglieder des Gemeinderats gewählt.

SWR-Prognose: Wählerinnen und Wähler in Mannheim befragt

Die exklusive SWR-Prognose zur Kommunalwahl in Mannheim ist in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap entstanden. Dafür sollten ausgewählte Wählerinnen und Wähler nach der Stimmabgabe vor Wahllokalen einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Gefragt wurde dabei, welche Partei sie gewählt haben und wie sie ihre Stimmen auf die Partei verteilt haben. Daraus haben die Wahlforscher dann die SWR-Prognose errechnet. Neben Mannheim hat der SWR auch Prognosen für Stuttgart und Karlsruhe erstellen lassen.

Wählerinnen und Wähler in Mannheim haben sich gegenüber dem SWR geäußert, welche Themen sie bei ihrer Wahlentscheidung beeinflusst haben.

Kommunalwahl-Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet

Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird erst am Dienstag oder Mittwoch gerechnet. Weil die Befragungen nicht an allen Wahllokalen stattfinden und viele Briefwähler erwartet werden, kann es zu Abweichungen zwischen der Prognose und dem späteren Ergebnis kommen. Dieses wird dann im Ergebnisportal des SWR zu finden sein - mit Grafiken und Analysen und einer regionalen Postleitzahlen-Suche.

Die Wahlbeteiligung fiel in diesem Jahr höher aus als 2019. Für die Kommunalwahl spricht die Stadt von 50,2 Prozent Wahlbeteiligung, inklusive der Briefwählerinnen und Briefwähler (Stand 17:30 Uhr).