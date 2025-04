Leimen: Aktivisten blockieren Zufahrt von Heidelberg Materials

Aktivisten der Gruppierung "End Cement" haben am Montagmorgen die Zufahrt des Baustoffherstellers Heidelberg Materials blockiert. Zwölf Menschen klebten sich auf der Straße fest.

Zwölf Mitglieder der Aktivistengruppe "End Cement" haben sich am Montagmorgen auf einer Zufahrt vor einem Werk des Baustoffherstellers Heidelberg Materials in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) festgeklebt. Beamte haben die Hände mehrerer Aktivisten vom Boden gelöst, sie befinden sich nun in Polizeigewahrsam. Der Einsatz ist nach Angaben der Behörden noch nicht abgeschlossen. Außerdem hängten die Aktivisten ein Banner am Gebäude von Heidelberg Materials auf, das ein Ende der Zementherstellung fordert.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Verkehr in Leimen durch den Protest nicht beeinträchtigt. Nur an der Zufahrt im Bereich der Produktion kommt es zu Behinderungen.

Farbattacke auf Gebäude von Heidelberg Materials

Schon am Samstag hatte ein 26-jähriger Aktivist der Gruppe "End Cement" ein Verwaltungsgebäude von Heidelberg Materials in Leimen mit grüner Farbe besprüht. Nach Angaben der Polizei verwendete er dazu einen mit Farbe präparierten Feuerlöscher. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Vorfall beobachtet und die Beamten verständigt. Einsatzkräfte nahmen den Mann kurz darauf fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der 26-jährige Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter den Aktivisten, die momentan die Zufahrt in Leimen blockieren.

Ein Aktivist der Gruppierung "End Cement" hat am Samstag ein Gebäude des Baustoffherstellers Heidelberg Materials in Leimen mit grüner Farbe besprüht. René Priebe

Aktivistengruppe erklärte sich für Farbattacke verantwortlich

Für die Farbattacke am Samstag erklärte sich später die Aktivistengruppe "End Cement" verantwortlich. Der 26-Jährige sei einer "ihrer Unterstützer", heißt es in einem Schreiben an die Presse. Die Gruppe habe mit der Aktion auf die "enormen CO2-Emissionen des Konzerns" aufmerksam machen wollen. "End Cement" fordert unter anderem den Einsatz von mehr natürlichen Rohstoffen in der Bauindustrie. Statt mit Zement oder Beton solle besser mit Holz oder Lehm gebaut werden.

"End Cement" ist ein Aktivistenbündnis, das sowohl der Fridays for Future-Bewegung als auch der "Letzten Generation" nahe steht. Die Gruppierung protestiert eigenen Angaben zufolge gegen die Umweltzerstörung, welche durch die Zementherstellung verursacht wird. Die Mitglieder kritisieren außerdem die Umwelt- und Schadstoffbelastung in den Abbauländern sowie die Auswirkungen auf die Bevölkerung und prangern Menschenrechtsverstöße an.

Protestcamp vor Zentrale von Heidelberg Materials

Klimaschützer campieren in Zelten vor der Konzernzentrale. Die Aktivisten wollen bis zum 11. April protestieren. SWR

"End Cement" veranstaltet auch das seit Freitag laufende Protestcamp vor der Konzernzentrale von Heidelberg Materials. Gemeinsam mit anderen Klimaschutzgruppen campieren Aktivistinnen und Aktivisten auf einer Wiese im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Sie werfen dem Konzern vor, klimaschädliche Bauprojekte durchzuführen.

Heidelberg Materials will CO2-Ausstoß verringern

Heidelberg Materials hatte bereits im Vorfeld auf die Kritik der Klimaschützer reagiert. Man setze „alle Hebel in Bewegung, um den Treibhausgas-Ausstoß kontinuierlich zu verringern", teilte der Konzern am Donnerstag auf SWR-Anfrage mit. Das Unternehmen habe sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß bis 2030 auf 400 Kilogramm pro Tonne Zement-Material zu senken. Daran wolle man sich "messen lassen".

Heidelberg Materials ist eines der größten Baustoffunternehmen der Welt. In Deutschland ist der Konzern Marktführer bei Zement und Transportbeton. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Zement, der bei hoher Hitze und unter großem Energieeinsatz aus Kalkstein und Ton gewonnen wird, gilt als besonders klimaschädlich. Die Produktion soll für bis zu acht Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein.