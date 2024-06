Die Gemeinderatswahlen in Baden-Württemberg werden größtenteils erst ab Montag ausgezählt. Für Mannheim gibt es aber schon am Sonntagabend Zahlen. Sie stammen aus einer SWR-Prognose.

Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale schließen, werden in allen baden-württembergischen Städten und Gemeinden die Stimmzettel für die Europawahl ausgezählt. Die Ergebnisse werden dann vermutlich etwa zwei Stunden später vorliegen.

Kommunalwahl Mannheim: Auszählung Montag, Prognose am Sonntag

Anders sieht es mit den Kommunalwahlen aus. Die Auszählung dieser Stimmzettel beginnt in den meisten Kommunen erst am Montag und dauert teilweise bis Dienstag oder gar Mittwoch. Auch in Mannheim ist das so. Dennoch gibt es für Mannheim bereits am Sonntagabend Zahlen zur Kommunalwahl: Der SWR hat beim Forschungsinstitut infratest dimap eine exklusive Prognose für die Städte Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart in Auftrag gegeben. Sie wird gegen 20:30 Uhr am Sonntagabend erwartet und im SWR Fernsehen, im Hörfunk sowie in den Online-Angeboten des SWR veröffentlicht.

An den Zahlen, die durch Nachwahlbefragungen von Wählerinnen und Wählern am Sonntag ermittelt werden, lässt sich das Ergebnis der Kommunalwahl in Mannheim ablesen, lange bevor das tatsächliche Endergebnis ermittelt wurde.

Spannende Fragen bei der Mannheimer Kommunalwahl

Die Prognose liefert Antworten auf die spannendsten Fragen im Zusammenhang mit der Mannheimer Kommunalwahl: Wird es neue oder andere Mehrheiten im Gemeinderat geben? Kann der im vergangenen Jahr gewählte CDU-Oberbürgemeister Specht künftig leichter seine Ziele durchsetzen? Wie stark wird die AfD? Und wie schneiden die Wahlsieger von 2019 - die Grünen - diesmal ab?

Eine weitere Frage lautet, ob und wie sich der tödliche Messerangriff auf einen Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz durch einen mutmaßlich islamistisch motivierten Täter am 31. Mai oder auch der Messerangriff auf einen Mannheimer AfD-Politiker vier Tage danach auf das Wahlverhalten auswirken könnte. Die Diskussionen nach dem Angriff auf den Polizisten waren das prägende Thema der vergangenen Tage. Bis dahin standen unter anderem die Verkehrsberuhigung der Innenstadt, der Klimaschutz oder auch der Bau einer neuen Stadtbibliothek im Vordergrund.

Kommunalwahl in Mannheim 2019: Grüne stärkste Fraktion

Bei der Kommunalwahl 2019 hatten die Grünen zwölf der insgesamt 48 Sitze im Gemeinderat erobert, die SPD kam auf zehn, die CDU auf neun. Die Mannheimer Liste holte - ebenso wie die AfD - vier Sitze, Linke und FDP jeweils drei. Die übrigen gingen an kleinere Parteien. Durch Verschiebungen wie etwa Parteiwechsel hat sich die Sitzverteilung in den vergangenen fünf Jahren etwas verändert, so dass Grüne und SPD derzeit jeweils auf elf Sitze kommen, die CDU auf acht.