Am Freitag ist bei einer Auseinandersetzung von zwei Frauen in Bensheim eine der Frauen ums Leben gekommen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach waren die Beamten wegen eines Streits in einem Wohnhaus im Stadtteil Auerbach angerufen worden.

Polizei schließt Tötungsdelikt nicht aus

Eine 56 Jahre alte Frau starb laut Polizei in Folge der Auseinandersetzung, eine 24-Jährige wurde von den Beamten festgenommen. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden. Wegen der laufenden Ermittlungen will die Polizei derzeit keine weiteren Angaben über die Umstände der Tat mitteilen. Also zum Beispiel, wie die 56-Jährige ums Leben kam und in welchem Verhältnis die beiden Frauen zueinander standen.