Es war ein schwerer Schock: Ein aus Afghanistan stammender Mann verletzte am Freitag in Mannheim mit einem Messer einen Polizisten so schwer, dass er später im Krankenhaus starb. Nun klärt sich das Tatmotiv.

Der Attentäter von Mannheim soll ein radikaler Islamist sein. "Es verdichten sich die Erkenntnisse, dass es sich um eine religiös motivierte, oder um es konkret zu sagen, um eine islamistisch-extremistisch motivierte Straftat handelt", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Er sehe im Moment keine Hinweise, "dass es sich um eine Person handelt, die einer größeren Gruppe angehört." Damit könne es sich bei dem aus Afghanistan stammenden Mann um einen "islamistisch-radikalisierten Einzeltäter" handeln.

Strobl warnte: "Gerade diese Leute sind besonders gefährlich." Der 25-jährige Mann war den Sicherheitsbehörden bis zu seiner Tat nicht aufgefallen. Da er keiner Gruppe angehörte, sei so jemand nur schwer vorher aufzuspüren, erklärte der Innenminister. Solche Einzeltäter, die sich selbst radikalisieren, könnten sich auch ohne Probleme ihre Tatwaffen besorgen. Entweder sie nutzten ein Kraftfahrzeug oder ein Messer, was beides leicht verfügbar sei. "Diese Art von Attentaten zu verhindern ist in der Tat sehr schwer", sagte Strobl.

In Mannheim sind am Montag tausende Menschen zu einer Mahnwache für den getöteten Polizisten auf dem Marktplatz zusammengekommen:

Messerangriff in Mannheim: 25-Jähriger aus Afghanistan kam 2014 nach Deutschland

Bei dem Angriff hatte der Mann am Freitag auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt bei der Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) insgesamt sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Der 29-Jährige starb am Sonntag im Krankenhaus. Zu den Verletzten zählt auch das BPE-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger.

Der 25-jährige Angreifer wurde in Afghanistan geboren und kam 2014 als Jugendlicher nach Deutschland. Er war von den Beamten am Freitag vor Ort angeschossen und so außer Gefecht gesetzt worden. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im hessischen Heppenheim.

Innenminister Strobl für Abschiebung nach Syrien und Afghanistan

Strobl forderte die Ampel-Bundesregierung auf, endlich auch bestimmte Straftäter nach Syrien oder Afghanistan abzuschieben. "Es gibt in Syrien und Afghanistan sichere Gebiete, wohin man diese Leute bringen kann", so der CDU-Politiker. Er zeigte sich überzeugt: "Es wird auch niemand in den Tod abgeschoben." Im Bürgerkriegsland Syrien regiert Machthaber Baschar al-Assad und in Afghanistan die radikal-islamische Taliban-Regierung. Der Minister begrüßte, dass die Bundesregierung nach vielen Jahre der Blockade nun offenbar über eine Abschiebung in diese Länder nachdenke. "Allerdings müssen endlich den Worten auch Taten folgen", sagte Strobl weiter. Es dürfe nicht allein bei der Empörung bleiben: "Wenn der Tod des Polizisten irgendeinen Sinn haben soll, dann kann es eigentlich nur der sein, dass jetzt endlich das getan wird, was absolut notwendig ist."

Er sei dafür, dass nicht nur bei schwersten Verbrechen abgeschoben wird, sondern auch bei Sexualstraftaten und bei tätlichen Angriffen gegen Polizeiangehörige oder Mitarbeitende der Rettungsdienste. Strobl zeigte sich überzeugt, dass Abschiebungen eine "generalpräventive Wirkung" hätten. "Ob man auch diesen Einzelfall hätte verhindern können, weiß ich nicht." Momentan müsse der Mann nicht mit einer Abschiebung rechnen.

Diese Art von Attentaten zu verhindern ist in der Tat sehr schwer.

Auch Kretschmann für Abschiebung nach Afghanistan

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach sich dafür aus, schwere Straftäter nach Afghanistan abschieben zu können. Es sei "schwer verständlich", wenn abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden könnten, etwa nach Afghanistan, wenn sie hier schwere Straftaten begehen. Er begrüße es, dass die Ampelregierung nach Lösungen suche.

Es sei absurd, dass Menschen vor der Gewalt der radikalislamistischen Taliban flöhen und dann in Deutschland Gewalttaten verübten. "Dann haben sie ihre Rechte verwirkt", sagte der 75-Jährige. Allerdings müsse der Bund entscheiden, ob man eine solche Abschiebung verantworten könne: "Wir können auch Verbrecher nicht in den Tod schicken."

Kritik an "Hass und Hetze" in sozialen Medien

Die Mannheimer Polizeivizepräsidentin Ulrike Schäfer hat sich am Dienstag in einer Mitteilung für die große und bundesweite Anteilnahme am Tod des 29-jährigen Polizisten bedankt. Nicht nur sie, auch die Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium Mannheim, seien wegen des "sinnlosen Todes zutiefst erschüttert und unfassbar traurig". Schäfer bittet in der Mitteilung darum, die Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) abzuwarten "und keinerlei Spekulationen Raum zu bieten".

Schäfer teilte weiter mit, sie habe kein Verständnis dafür, "dass trotz dieser tragischen Ereignisse Hass und Hetze überwiegend in den Sozialen Medien" zu finden seien. User beleidigten und bedrohten dort Polizisten und es gebe auch Schuldzuweisungen. Dazu kämen auf manchen Plattformen "respektlose und teils verachtende Kommentare auch dem verstorbenen Kollegen gegenüber". Die Polizei prüfe nun, ob strafrechtlich relevante Inhalte vorlägen und Ermittlungsverfahren eingeleitet würden.

Die Polizistinnen und Polizisten, die am Einsatz auf dem Marktplatz dabei waren und eng mit dem verstorbenen Kollegen zusammengearbeitet haben, werden laut Schäfer derzeit psychologisch betreut. Es sei ein Spendenkonto der Polizeistiftung Baden-Württemberg eingerichtet worden.